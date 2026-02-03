TÜED'den bankalara çağrı: "Promosyon rakamları güncellenmeli"

TÜED olarak emeklileri ilgilendiren her konu gibi banka promosyonu kazanımının da takipçisi ve savunucusu olduklarını ifade eden Ergün, "Şube ağı yaygın olan kamu bankalarının promosyon konusunda daha cimri olduğunu görüyoruz. Kamu bankalarının bu tutumu, özel bankaların rakamlarını da etkiliyor. Kamu bankaları rakamlarını yükseltmeli, özel bankalar da daha rekabetçi olmalı. Promosyon rakamı belirlenirken, rakamın üç yıllık olduğu, üç yılda emekli aylığının 6 kez arttığı ve 6 kez bayram ikramiyesi alındığı da göz önünde bulundurulmalı." dedi.