Teknoloji perakende markası MediaMarkt, pandemi döneminde online kanallarda yedi kat büyüme yakaladı. MediaMarkt Türkiye İcra Komitesi Üyesi ve MediaMarkt Türkiye Pazarlama, Kurumsal İletişim ve e-Ticaret Direktörü Çağanur Atay Uçtu, “Bu büyüme ile tüm MediaMarkt ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ülke olduk” diyor.

Ayşegül Sakarya Pehlivan

Avrupa’nın önemli teknoloji perakende markaları arasında yer alan MediaMarkt, Türkiye pazarına 2007 yılında girdi. Şirket, bugün Türkiye’de 78 mağaza ve 2 binin üzerinde çalışanla faaliyet gösteriyor. Sene sonuna kadar 80 mağazayı geçmeyi planlayan MediaMarkt, e-Ticaret tarafında da hızla büyüyor.

Pandemi döneminin etkisiyle online kanalların satışlarının yedi kat büyüdüğünü söyleyen MediaMarkt Türkiye icra Komitesi Üyesi, MediaMarkt Türkiye Pazarlama, Kurumsal iletişim ve e-Ticaret Direktörü ve MediaMarkt İsveç Pazarlama ve Kurumsal iletişim Direktörü Çağanur Atay Uçtu, “Bu büyüme ile tüm MediaMarkt ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ülke olduk” diyor.

Online satış kanallarından elde ettikleri satışların toplam satışlardaki payının yüzde 10’dan yüzde 12’lere kadar çıktığını söyleyen Çağanur Atay Uçtu’yla MediaMarkt’ın dijitalleşme yolculuğunu konuştuk.

Şirketinizin dijital dönüşüm yolculuğu ne zaman başladı?

Dijitale yaptığımız pazarlama yatırımı payını yüzde 40 artırdık. Teknolojinin kullanıldığı ama teknoloji tarafından değil, müşteri tarafından yönetilen uçtan uca dönüşümü temin ettik. Süreç ve kanalların dijitalizasyon, çağrı merkezi cloud yönetim dönüşümü, dijital pazarlama programatik dönüşümü, e-Mail mar-keting, otomatize e-Mail gönderim ekosistemi kuruluşu, müşteri yolculukları haritalandırma projesi gibi dijital odaklı projelerinin yönetimi konularında önemli adımlar attık.

Dijital dönüşüme yönelik adımlar nasıl bir değişim getirdi şirkete?

Türkiye’de gerçekleştirdiğimiz çalışmaların globale ihraç edildiğini de gururla söyleyebilirim. Türkiye’de yaptığımız başarılı çalışmaların ise oldukça etkili olduğunu, geçtiğimiz aylarda gerçekleşen önemli bir gelişme ile bir kez daha gördük.

Buna göre MediaMarkt’ın global vizyonu doğrultusunda yeni bir karar alındı ve pazarlama ve kurumsal iletişim direktörlüğünün, e-Ticaret direktörlüğü ile tek çatı altında yönetilmesine karar verildi ve bende şirketimizde bir sorumluluk daha üstlendim. Artık İsveç’te üstlendiğim pazarlama ve kurumsal iletişim direktörü, MediaMarkt Türkiye’de icra komitesi üyeliği sorumluluğumun yanı sıra MediaMarkt Türkiye’de pazarlama, kurumsal iletişim ve e-Ticaret direktörü olarak görev alıyorum.

Pandemi döneminde internet satışlarında nasıl bir ivme yakaladınız?

Pandemi, dijitalleşme ve online ticarete olan mevcut talep artışını önemli bir ölçüde hızlandırdı. e-Ticaret kanalımızı, online kredi ödeme, kapıda ödeme gibi yeni hizmetler ve gelişmelerle müşteri odaklı bir yapıya dönüştürdük. Online tarafta da büyüyoruz ve internet sitesi üzerinden satışlarımızı son bir yıl içinde yüzde 24 artırdık. Toplam satışlarımızın yüzde 10’unu online satışlar oluşturuyor. Hedefimiz bu alanda da düzenli olarak büyümek.

Önümüzdeki dönemde dijital dönüşüm konusunda atacağınız yeni adımlar nelerdir?

Tabii her şey tüketiciyi merkeze koymak ve onun hareketlerini takip etmekle başlıyor. Tüketicilerin alışveriş için çoğu kez önce bir kanaldan başladığını, ardından diğer kanalları kullanarak işlemi tamamladığını tespit ettiğimizden, çevrimiçi mağaza ile fiziksel mağaza pazarlama stratejisini bir bütün olarak ele alıyoruz.

Önümüzdeki dönemde de radarımızda müşteri memnuniyetini artırmaya yönelik olarak web sitemizde ve mobil uygulamamızda gerçekleştireceğimiz müşteri odaklı ve kullanıcı dostu çözümler olacak.

Ayrıca mağazalarımızdaki çoklu kanal satışlarının süreçlerini dijitale adapte edip satış temsilcilerimizin kullandığı uygulamaları da yenileyeceğiz. Tüm bu yeniliklerle dijital kanallarımızdaki müşteri memnuniyetini ve çoklu kanal deneyimi yaşayan müşterilerimizin yüzdelerini artırmayı hedefliyoruz.

Koronavirüs salgını tüm dünyayı değiştiriyor. e-Ticarette nasıl bir ivme yakaladınız?

MediaMarkt olarak 2020 yılında e-Ticaretin büyümesini öngörüyorduk fakat aynı zamanda pandemi döneminin etkisiyle bu kanalların satışları yedi kat büyüdü, bu büyüme ile tüm MediaMarkt ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ülke olduk.

Türkiye nüfus yapısı itibarıyla oldukça genç ve aynı zamanda dijital kanallara kolay adapte olan bir ülkedir. Bu nedenle tüketicilerin pandemi döneminde edindiği online kanallardan alışveriş yapma reflekslerinin belli bir yüzdede önümüzdeki süreçte de devam edeceğini düşünüyorum.

e-Dönüşüm konusunda ne gibi projeler var gündeminizde?

MediaMarkt olarak sadece online satış kanallarımızda değil mağazalarımızda da bir e-Dö-nüşüm içerisindeyiz. Geleceğin teknolojilerini kurgulayan şirketlerle, perakendeyi yeniden şekillendirecek girişimcileri bir araya getirmeyi hedeflediğimiz MediaMarkt Startup Challenge projemizin önceki yıllarında kazanan girişimcilerinden olan BuyBuddy’nin kasasız ödeme çözümlerini MediaMarkt Ümraniye, Emaar ve Metropol mağazalarında çoktan kullanmaya başladık.

BuyBuddy, müşteri davranışlarını gerçek zamanlı olarak algılayan ve kasada beklemeksizin ödemelerini gerçekleştirmelerini sağlayan bir IoT cihaz sunuyor. Aynı yılın diğer bir başarılı projesi olan Udentify ise Kozyatağı, Emaar, MOI, Brandium, Denizli ve Ankara Antares olmak üzere altı farklı mağazamızda kullanılırken proje, yüz tanıma ve takip teknolojilerini kullanarak pazar araştırmalarında çok daha iyi çözümler elde edilmesini sağlayan bir BI (business intelligence) çözümü sunuyor.

Aynı zamanda bu firmalar Almanya’daki Plug and Play Retailhub’ta kendilerini tanıtma fırsatı buldular. MediaMarkt Startup Challenge projemizle keşfedilen girişimleri iş süreçlerimize entegre etmeye devam edeceğiz.

“EN BÜYÜK AVANTAJI, KAĞIT KULLANIMINI AZALTMASI”

HIZ ÖNEMLİ

Faaliyet gösterdiğimiz sektör gereği hız, bizim için çok önemli. e-Fatura kullanımı ise bize bunu sağlarken aynı zamanda kağıt maliyetinden ve fiziksel arşiv tutulmasından kurtarıyor. Bununla birlikte teknolojiseverlere sunduğumuz sadakat programımız MediaMarkt Club ile tüketicilerimize faturasız bir hayat konforu sağlarken benzer bir konfordan kendi iş yapışımızda faydalanmak bizim çok önemli.

KAĞIT KULLANIMI AZALIYOR

Tabii e-Fatura kullanımın hız veya maliyet tasarrufu getirilerinin yanı sıra en büyük avantajı, kağıt kullanımının azaltması. Dünya genelinde iş yaşamında kullanılan kağıt miktarı artarken maalesef ormanların ve

ağaçların sayısı her geçen gün azalıyor. Bu tüketimin azaltılmasında hepimize önemli sorumluluklar düşerken biz yöneticiler, iş süreçlerimizde bu ve benzeri tüketimleri azalttıkça yarınlara daha yaşanabilir bir çevre bırakabiliriz.

QNB eFİNANS İŞBİRLİĞİ

Bununla birlikte iş birliğinde bulunduğumuz QNB eFinans ise yine bize bu alanda ciddi katkılar sağlayan önemli bir hizmet sağlayıcısı. Bu kapsamda fiziki kayıtların ve arşivlerin dijital ortama taşınmasının, MediaMarkt Türkiye’nin dijital dönüşümüne bir katkısı olduğunu söyleyebilirim fakat burada daha önemli olan, fiziki tüketimin azaltılmasıyla yarınlara değer sağlıyor olmamız.