Önümüzdeki dönemde de dijital müşteri deneyimi ve dijital operasyonel mükemmeliyetlik üzerine yatırımlar yapmaya devam edeceklerini belirten Verifone Türkiye Satış Müdürü Ersin Tuşgul, “Mevcut ve potansiyel müşterilerimiziniş stratejilerini dijitalleştiriyoruz.

Özlem Bay Yılmaz

Çünkü müşterilerimizin hem mevcut pazarları, hem de iş yapış şekilleri, özellikle pandemi süreci ile birlikte tamamen değişikliğe uğramış durumda” diyor. Verifone Holdings, Inc. 1981 yılında Hawaii’de kuruldu. Bugün dünya çapında 50’den fazla ülkede perakende sektörüne hizmet veren, 110’dan fazla ülkede iş ortakları ile temsil edilen bir ödeme sistemleri şirketi durumunda.

Dünyada 30 milyondan fazla kurulu ödeme terminali bulunuyor. Türkiye’de ise 20 yılı aşkın süredir ürün ve hizmet sunmaya devam eden şirketin EMEA Bölgesi’nin önemli merkez ofislerinden biri olan Türkiye ofisinden, Güneydoğu Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Bölgeleri’nin yer aldığı 80’den fazla ülkeyi kapsayan geniş bir coğrafya yönetiliyor.

Perakende zincirleri, finans kurumları ve ödeme sağlayıcıları dahil birçok işletmeye hizmet veren şirketin Türkiye Satış Müdürü Ersin Tuşgul, sorularımızı şöyle yanıtlıyor:

Hangi alanlarda faaliyet gösteriyorsunuz?

Ürün ve hizmetlerimizi üç ana başlık haline saymam gerekirse POS cihazları olarak da bilinen ödeme terminalleri, bulut hizmetleri ve yönetilen hizmetler olarak sıralayabilirim. Ödeme terminali geleneksel işimiz.

Her boyutta ve faaliyet alanında işletme için terminal üretiyoruz. Evinizin köşedeki çiçekçi dükkanından global perakende devlerine kadar terminallerimiz ile hizmet veriyoruz.

Bulut hizmetlerimiz ise yükselen stratejik işimiz. Dünyanın farklı noktalarında ödeme geçitlerimiz (Payment Gateway) var ve işletmelere sadece donanım değil aynı zamanda bu donanımları üzerinde çalışan ödeme uygulamalarını ve finansal koşulları da sağlıyoruz.

Yine bulut tabanlı platformlarımız ile işletmelerin kullandığı terminalleri ödeme dışında da internete bağlayarak, dijital dünyayla mağaza içi alışveriş deneyimlerini birleştiriyoruz ve tüketici ile işletme arasındaki bağı yeni nesil dijital bir platforma taşıyoruz.

Yönetilen hizmetlerimiz altında da bir dağ köyündeki bakkalda çalışan Verifone terminaline yerinde bakım yaptığımız gibi en kapsamlı ve en üst seviyede güvenli ödeme uygulamalarımız ile dünyanın en büyük bankalarına yazılım hizmetleri veriyoruz.

e-Fatura konusunda ne gibi adımlar attınız?

Bu soruyu kullanıcı ve uygulayıcı olarak iki ayrı bakış açısı ile yanıtlamak isterim. Kullanıcı olarak aslında ciro büyüklüğümüzden dolayı e-Fatura’ya ilk geçen firmalardan biri olduk. Bizim gibi global firmalar için bu gibi köklü değişiklikler çok kolay olmuyor.

Mevcut finans ve muhasebe sistemlerimiz ile ilgili entegrasyonlar konusunda entegratörden ciddi destekler aldık ve kısa bir sürede projemizi tamamladık. Uygulayıcı olarak ise e-Fatura süreci başlar başlamaz iç içe geçmiş sistemler olan faturalama ve ödeme süreçlerinin entegrasyonunu konusunu düşünmeye başladık.

Aslında bizi heyecanlandıran bu entegrasyon oldu. Dolayısıyla sadece kullanıcı olarak değil entegratör olarak da süreci takip edip müşterilerimize e-Finans gibi tecrübeli firmalar ile çözümler hazırlamaya başladık.

e-Faturaya geçiş size nasıl bir katkı sundu?

Muhasebe departmanımız adına kullanıcı olarak yanıtlayacak olursam öncelikle en büyük katkısı hız ve kesinlik oldu. Matbu fatura sürecini hepimiz hatırlıyoruz faturaların basılması, yazılması, imzalanması, kargolanması, müşteriye ulaşıp ulaşmama ikilemi ve belki hepsinden de önemlisi ham maddesi doğanın en önemli denge unsurlarından biri olan ağaç olması.

İşte e-Fatura ile bu süreç tamamen değişti. Çağımıza yaraşır bir şekilde dijitalleşti. Müşterilerimize sunduğumuz hizmetler açısındansa katkısı çok büyük. Artık tek bir pos cihazı ile satış, faturalama ve tahsilat süreçlerinin tümünü aynı anda sunabiliyoruz. Bu süreçlerin tümünün dijitalleşmesi de hizmet ve çözüm çeşitliliğimizi arttırdı.

Dijital dönüşüm ve e-Dönüşüm yolculuğunuz ne zaman başladı?

Verifone bir teknoloji şirketi ve bu dönüşümlere kendi alanında liderlik eder durumda. Aslında kökeni de bugün de gelişmiş modelleri ile hayatımızda olan bir dijital dönüşüm ile başlıyor. 1981 yılında ilk POS terminalini üretmemiz ile başlayan dönüşüm hikayemiz her yıl tüm global gelirlerimizi önemli bir kısmını ayırdığımız AR-GE yatırımları ile katlanarak devam ediyor. Türkiye’de e-Belge dönüşümü açısındansa 2014 yılında e-fatura ile dönüşüm serüvenimiz başladı.

Dijital dönüşüm ve e-Dönüşüm konusunda ne gibi adımlar attınız bugüne kadar?

Aslında şu an Türkiye’de dijital dönüşüm ürünlerinin tümünü kapsıyor durumdayız.

E-fatura, E-arşiv, E-defter ve bu sene de E-irsaliye ‘ye geçişimizi başarılı bir şekilde tamamladık.

Bu alanda son dönemde devreye aldığınız yatırımlar oldu mu?

En son yatırımımız e-İrsaliye ile ilgili oldu. Uygulamaya geçirdiğimiz e-İrsaliye entegrasyonu ile kağıt ortamında düzenlemekte olduğumuz “sevk irsaliyesi” belgesini elektronik ortamda düzenliyoruz ve yine müşterilerimize elektronik ortamda iletiyoruz.

Kağıt irsaliyeden farklı olarak malı taşıyan aracın plaka bilgisi ile şoförün kimlik bilgilerini de içeriyor. Bu belge sayesinde müşterilerimiz, malı teslim aldıklarında GİB sistemi üzerinden dönüş yaparak malın tamamına kabul ya da ret yanıtı verebiliyorlar.

Dijital dönüşüm konusundaki en büyük katkıyı şirketinizin hangi biriminde etkisini gördünüz?

Bu dönüşümden en çok faydalanan departmanlarımız şüphesiz muhasebe ve finans departmanlarımız oldu. Lojistik departmanımız da e-irsaliye ile birlikte bu dönüşümden payını aldı. Aslında genel olarak baktığımızda aslında bu dönüşüm satış, pazarlama ve AR-GE tüm departmanlarımızı etkiledi.

Önümüzdeki dönemde dijital dönüşüm ve e-Dönüşüm konusunda atacağınız yeni adımlar neler?

Biz bugün de olduğu gibi önümüzdeki dönemde de dijital müşteri deneyimi ve dijital operasyonel mükemmelliyetlik üzerine yatırımlar yapmaya devam edeceğiz. Mevcut ve potansiyel müşterilerimizin iş stratejilerini dijitalleştiriyoruz. Bunu yaparken de QNB eFinans gibi iş ortaklarımız ile iş birlikleri yapıyoruz. Çünkü müşterilerimizin hem mevcut pazarları, hem de iş yapış şekilleri özellikle pandemi süreci ile birlikte tamamen değişikliğe uğramış durumda.

BELGELERE SANİYELER İÇİNDE ULAŞIYORUZ”

“Dijital dönüşümün şirketimize en önemli faydası kağıt, baskı ve arşivleme maliyetlerini ortadan kaldırması oldu. Dijital dönüşüm sayesinde verimliliğimiz arttı, zamandan tasarruf ettik, operasyonumuz hızlandı, saklama masraflarımız ortadan kalktı. Dijital dönüşüm sayesinde gerektiğinde aradığımız fatura, irsaliye benzeri tüm belgelere saniyeler içinde ulaşabiliyor olduk.”