Lüksemburg'daki bir maden çökme tehlikesiyle karşı karşıya. Bu durum ciddi sonuçlara yol açabilir; önemli bir laboratuvara erişim engellenebilir.

Lüksemburg gazetesi Tageblatt'ın haberine göre Walferdange, eski alçı taşı madenleriyle biliniyor. Bu madenlerden biri olan Walferdange Alçı Taşı Madeni. Bu madenin derinliklerinde yer alan bu yeraltı araştırma laboratuvarı, hâlâ dünya çapında önemini koruyor çünkü burada yapılan ölçümler, yer kabuğunun gelgit hareketlerinin anlaşılmasına önemli katkılar sağlamış durumda.

Habere göre uzun yıllar boyunca “Walferdange Yeraltı Jeodinamik Laboratuvarı” (WULG), jeodinamik ve sismoloji araştırmalarında öncü konumdaydı. Ancak bugün madenin giriş kısmı çökme riski taşıyor.

Konu ülke gündemine taşındı.

Makalede şu bilgiler veriliyor:

Walferdingen’deki alçı yataklarının varlığı Romalılar döneminden beri biliniyordu. Ancak endüstriyel ölçekte çıkarım 1906 yılında başladı; o dönemde Irthum ailesi, Helmsingen köyündeki alçı rezervlerini satın aldı. Zamanla yeraltında 16 kilometre uzunluğa ulaşan bir galeri ağı oluştu. Maden 1989’da devlete satıldı.

Yerin 90 metre altındaki bu alçı tünellerinde yıl boyunca değişmeyen koşullar hüküm sürer: 13 °C sabit sıcaklık, çok düşük nem oranı ve dış etkilerden neredeyse tamamen yalıtılmış bir ortam. Bu istikrarlı koşullar, Dünya’nın yerçekimi alanının ölçümü anlamına gelen gravimetri araştırmaları için mükemmel bir ortam sağlıyordu. Dünyanın dört bir yanından bilim insanları, ölçüm cihazlarını burada kalibre etmek ve karşılaştırmalı testler yapmak için Walferdingen’e gelirdi.

Avrupa Jeodinamik ve Sismoloji Merkezi'ne göre laboratuvar 1967'den beri varlığını sürdürüyor. O zamandan beri, jeofizik ve sismolojik amaçlı çok sayıda cihaz buraya yerleştirildi. Merkeze göre burası, yüksek hassasiyetli jeofizik ölçümler için ideal bir yer.

