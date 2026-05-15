Rekabet Kurumu harekete geçti: Dondurma dolaplarında yeni düzenleme

Rekabet Kurumu, Unilever Sanayi ve Ticaret Türk AŞ (UNILEVER) ile Magnum Dondurma A.Ş.'ye (MAGNUM) hakkında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. ve/veya 6. maddelerini ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla doğrudan soruşturma açılmasına hükmetti.

Söz konusu kararla, dondurma dolaplarının yüzde 30’u rakip markaların kullanımına açıldı. Ayrıca, yüzde 30 olarak belirlenen oran yüzde 50'ye kadar yükseltilebilecek.

Rekabet Kurumu'nun açıklaması

Rekabet Kurumu tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Endüstriyel dondurma üretimi ve satışı faaliyeti ile iştigal eden Unilever Sanayi ve Ticaret Türk AŞ (UNILEVER) ile Magnum Dondurma AŞ (MAGNUM) tarafından 4054 sayılı Kanun’un ihlal edildiği ve Rekabet Kurulu’nun 18.03.2021 tarihli ve 21-15/190-80 sayılı kararında yer alan tedbire uyulmadığı şüphesi ile başlatılan ilk inceleme süreci Rekabet Kurulu tarafından karara bağlandı.

Bu kapsamda 22.04.2026 tarihli ve 26-15/434-M sayılı Rekabet Kurul kararı ile; UNILEVER ile MAGNUM hakkında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. ve/veya 6. maddelerini ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla doğrudan soruşturma açılmasına karar verildi.

Ayrıca anılan karar ile,

- Gerekçeli kararın tebliğinden itibaren bir ay içerisinde 100 m2 ve altında kapalı satış alanına sahip noktalarda UNILEVER’e ait dondurma dolabı dışında tüketicinin ulaşabileceği başka bir dolap bulunmuyor ise UNILEVER ve MAGNUM tarafından söz konusu her bir dolabın toplam hacminin tek bir blok şeklinde %30’luk alanının “Bu alan rakip ürünlere ayrılmıştır” ibaresini içeren bir etiket eşliğinde rakip ürünlere tahsis edilmesine ve bu alanda UNILEVER ve MAGNUM ürünlerine yer verilmemesine,

- Noktada rakip ürünün bulunmaması halinde söz konusu %30’luk alanın boş bırakılmasına ve

- Ayrıca noktanın talebi olması halinde %30 olarak belirlenen bu oranın %50’ye kadar yükseltilmesine

hükmedildi."