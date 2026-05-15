Kurban Bayramı ikramiyesi ödeme takvimi 2026: Bayramı ikramiyesi hesaplara yattı mı, ne zaman yatacak?

Kurban Bayramı emekli ikramiyelerinin, Ramazan Bayramı’nda olduğu gibi aynı tutarda ödeneceği belirtilmişti. Buna göre emeklilere Kurban Bayramı için 4 bin TL ikramiye yatırılacak.

Ancak, dul ve yetim aylığı alan hak sahiplerine yapılacak ikramiye ödemeleri ise maaş bağlanma oranlarına göre yüzde 75, yüzde 50 veya yüzde 25 oranında hesaplanıyor.