Kurban Bayramı ikramiyesi ödeme takvimi 2026: Bayramı ikramiyesi hesaplara yattı mı, ne zaman yatacak?

Kurban Bayramı yaklaşırken emeklilerin gözü bayram ikramiyesi ödemelerine çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın açıklamalarının ardından "2026 Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak?" sorusu yeniden gündeme geldi. Peki, Kurban Bayramı emekli ikramiyesi hesaplara ne zaman yatacak? Kurban Bayramı ikramiyesi bayramdan önce yatacak mı?
1 Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
Kurban Bayramı emekli ikramiyesinin hesaplara ne zaman yatacağı belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyesi ödemelerinin 17-22 Mayıs tarihleri arasında hesaplara aktarılacağını açıkladı.
2 2025 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar?
Kurban Bayramı emekli ikramiyelerinin, Ramazan Bayramı’nda olduğu gibi aynı tutarda ödeneceği belirtilmişti. Buna göre emeklilere Kurban Bayramı için 4 bin TL ikramiye yatırılacak.
Ancak, dul ve yetim aylığı alan hak sahiplerine yapılacak ikramiye ödemeleri ise maaş bağlanma oranlarına göre yüzde 75, yüzde 50 veya yüzde 25 oranında hesaplanıyor.
3 Bayram ikramiyesini kimler alabiliyor?
Bayram ikramiyesinin kimlere ödeneceği de merak konusu oldu. Buna göre,
- SGK (SSK), Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri,
- dul ve yetim aylığı alanlar,
- malullük, vazife malullüğü ve ölüm aylığı alanlar,
- şehit yakınları ve gaziler
- Kore, Kıbrıs ve terörle mücadele gazileri
- güvenlik korucuları
- terörden zarar gören sivil vatandaşlar
- devlet sporcusu unvanı verilen milli sporcular bayram ikramiyesi alabiliyor.
4 Kurban Bayramı ne zaman?
2026 yılı Kurban Bayramı tarihleri şöyle:
- Kurban Bayramı Arifesi: 26 Mayıs 2026 - Salı (Yarım gün)
- Kurban Bayramı 1. gün: 27 Mayıs 2026 - Çarşamba
- Kurban Bayramı 2. gün: 28 Mayıs 2026 - Perşembe
- Kurban Bayramı 3. gün: 29 Mayıs 2026 - Cuma
- Kurban Bayramı 4. gün: 30 Mayıs 2026 - Cumartesi