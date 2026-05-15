KOBİ’lere yeni dijital dönüşüm programı

Yapı Kredi ve MEXT iş birliğiyle imalat sanayinde faaliyet gösteren firmalara yönelik “Üretimde Dijital Dönüşüm Programı” hayata geçirildi. Program, üreticilerin dijital dönüşüm yolculuğunu uçtan uca desteklemeyi hedefliyor. Program kapsamında firmaların mevcut dijital olgunluk seviyeleri MEXT tarafından analiz edilecek. Bu analiz doğrultusunda şirketlere özel dijital dönüşüm yol haritaları oluşturulacak.

Üretim yazılımları, otomasyon sistemleri, elektronik cihazlar ve makine yatırımları gibi birçok dijital dönüşüm yatırımı program kapsamında finanse edilebilecek. KGF teminat desteği ve uygun ödeme koşullarıyla firmaların finansmana erişimi kolaylaştırılacak.

Bütünsel destek modeli

Programın ilk aşamasında firmalar MEXT danışmanlığı ile dijital olgunluk analizinden geçiyor. Ardından şirketlere özel dönüşüm yol haritaları hazırlanıyor ve KOSGEB destek süreçleri devreye alınıyor. Son aşamada ise Yapı Kredi, firmaların ihtiyaçlarına uygun finansman çözümlerini sağlıyor. Böylece dijital dönüşüm süreci yalnızca danışmanlıkla sınırlı kalmayıp finansal destekle birlikte tamamlanıyor.

Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Cahit Erdoğan, imalat sanayisinin Türkiye ekonomisi için kritik bir rol üstlendiğini belirterek dijital dönüşümün stratejik önemine dikkat çekti. Erdoğan, “Türkiye’nin üretim gücü çok yüksek; ancak verimlilik alanında önemli bir gelişim potansiyeli var. Dijital dönüşüm bu potansiyeli açığa çıkarmanın en güçlü yollarından biri” dedi.

Dijital dönüşümün yalnızca teknolojik değil, aynı zamanda doğrudan finansal sonuç üreten stratejik bir yatırım alanı olduğunu vurgulayan Erdoğan, Yapı Kredi’nin üreticilere uzun vadeli bir iş ortağı gibi yaklaştığını ifade etti. Erdoğan, bankanın sadece finansman değil; dış ticaret, nakit yönetimi ve sürdürülebilirlik alanlarında da üreticilere destek sunduğunu belirtti. KGF, İGE ve KOSGEB gibi kefalet mekanizmalarının yanı sıra IFC ve EBRD gibi uluslararası kaynaklı programların da sürece dahil edildiğini söyledi.

Firmalara özel yol haritası

MEXT Genel Müdürü Efe Erdem ise dijital dönüşümün sürdürülebilir olması için ekosistem yaklaşımının kritik olduğunu vurguladı. Erdem, program kapsamında KOBİ’lerin dijitalleşme süreçlerinin destekleneceğini, yetkinlik gelişimlerinin artırılacağını ve finansmana erişimlerinin kolaylaştırılacağını söyledi.

Ayrıca firmalara dijital olgunluk değerlendirmesi yapılacağını ve ihtiyaçlara özel yol haritaları oluşturulacağını belirtti. EBRD ve KOSGEB iş birliğiyle yürütülen destek programlarında da firmalara rehberlik sağlanacağı ifade edildi.