David Beckham tarihe geçti: Birleşik Krallık’ın ilk milyarder sporcusu oldu

İngiliz futbolunun efsane ismi David Beckham, saha dışındaki ticari başarılarını taçlandırarak Birleşik Krallık tarihinin ilk milyarder sporcusu olma unvanını kazandı.

2026 Sunday Times Zenginler Listesi'ne göre, Beckham çiftinin toplam serveti 1 milyar sterlin sınırını aşarak spor ve moda dünyasında yeni bir rekora imza attı. Listenin derleyicilerine göre, Beckham ve eşi Victoria'nın toplam serveti 1,185 milyar sterline ulaştı. Bu rakam onları, serveti 2 milyar sterlin olarak hesaplanan eski Formula 1 patronu Bernie Ecclestone'un ailesinin ardından spor dünyasındaki isimler arasında ikinci sıraya yerleştiriyor.

Kuzey İrlandalı Rory McIlroy, 37 yaşındaki golfçünün üst üste ikinci kez Masters şampiyonu olmasının ardından 325 milyon sterlin ile yedinci sırada yer alıyor. Bu arada, Manchester United'ın azınlık hissedarı Sir Jim Ratcliffe'in serveti 1,85 milyar sterlin azalarak 15,194 milyar sterline geriledi ve Birleşik Krallık genel listesinde yedinci sıradan dokuzunculuğa düştü.

Eski Manchester United orta saha oyuncusu Beckham, şu anda 1,45 milyar dolar (1,07 milyar sterlin) ile Major League Soccer'ın (MLS) en değerli kulübü olduğu tahmin edilen Amerikan ekibi Inter Miami'nin ortaklarından biri. Kasım ayında şövalyelik unvanı (Sir) alan 51 yaşındaki Beckham, aynı zamanda Adidas ve Hugo Boss gibi şirketlerin marka elçisi.

Victoria Beckham'ın serveti ise, asıl şöhretini Spice Girls grubunun bir üyesi olarak kazandıktan sonra, öncelikle kendi moda markasından geliyor.

Organizasyon sorumluları Barry ve Eddie Hearn de toplam 1,035 milyar sterlinlik servetleriyle Britanya'nın milyarderler kulübüne katıldılar. Barry Hearn'ün oğlu Eddie, Matchroom'un başkanı ve listede 240 milyon sterlin ile sekizinci sırada yer alan Britanyalı boksör Anthony Joshua'nın menajerliğini yapıyor. Joshua, ağır sıklet rakibi Tyson Fury'nin (162 milyon sterlin) bir basamak üzerinde.

Yedi kez F1 şampiyonu olan Sir Lewis Hamilton 435 milyon sterlin ile beşinci sırada yer alırken; İngiltere futbol kaptanı Harry Kane ve iki kez Wimbledon şampiyonu Sir Andy Murray, 110 milyon sterlin ile 10. sırayı paylaşıyorlar.