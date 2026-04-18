AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli mi? AÖL sınav sonuçları için geri sayım

Bilinmesi Gereken Önemli Notlar

Geçme Notu: Bir dersten başarılı sayılmak için 100 üzerinden en az 45 puan almanız gerekmektedir. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemediği için her doğru yanıt size 5 puan kazandırır.

Mezuniyet Şartı: Bu sonuçlarla birlikte toplam kredisi 170 ve üzerine çıkan, zorunlu (ortak) dersi kalmayan ve diğer şartları sağlayan öğrenciler mezuniyet hakkı kazanacak.

İtiraz Hakkı: Sınav sonuçlarına yapılacak itirazlar, ilan tarihinden itibaren 5 takvim günü içerisinde yapılmalıdır.

Bir Sonraki Aşama: 3. Dönem Kayıtları

dönem sonuçlarının açıklanmasının ardından, gözler Temmuz ayında yapılması beklenen 3. Dönem kayıt yenileme tarihlerine çevrilecek. 18 yaşından gün almış öğrenciler için bu dönem, mezuniyet yolunda önemli bir fırsat sunuyor.