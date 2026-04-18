AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli mi? AÖL sınav sonuçları için geri sayım

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 14-15 Mart 2026 tarihlerinde üç oturum halinde gerçekleştirilen Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2. Dönem sınavlarının ardından, değerlendirme sürecinde artık sona gelindi. Bugün 18 Nisan 2026 Cumartesi ve takvime göre sonuçların ilan edilmesine sadece 4 gün kaldı.
AÖL Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
MEB tarafından yayımlanan sınav uygulama kılavuzuna göre, Mart ayında yapılan sınavların sonuçları şu tarihte ilan edilecek:
Sonuç Açıklanma Tarihi: 22 Nisan 2026 Çarşamba
Erişim Yeri: Sonuçlar, Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden adayların erişimine açılacak.
Sonuçlar Nasıl Sorgulanır?
Öğrenciler, Çarşamba günü itibarıyla aşağıdaki adımları izleyerek notlarını ve kredi durumlarını öğrenebilirler:
aolweb.meb.gov.tr adresine gidin.
T.C. Kimlik numaranız (veya öğrenci numaranız) ve kişisel şifrenizle giriş yapın.
Güvenlik kodunu doğruladıktan sonra "Sınav Sonuçları" sekmesine tıklayarak ders bazlı puanlarınızı görüntüleyin.
Bilinmesi Gereken Önemli Notlar
Geçme Notu: Bir dersten başarılı sayılmak için 100 üzerinden en az 45 puan almanız gerekmektedir. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemediği için her doğru yanıt size 5 puan kazandırır.
Mezuniyet Şartı: Bu sonuçlarla birlikte toplam kredisi 170 ve üzerine çıkan, zorunlu (ortak) dersi kalmayan ve diğer şartları sağlayan öğrenciler mezuniyet hakkı kazanacak.
İtiraz Hakkı: Sınav sonuçlarına yapılacak itirazlar, ilan tarihinden itibaren 5 takvim günü içerisinde yapılmalıdır.
Bir Sonraki Aşama: 3. Dönem Kayıtları
dönem sonuçlarının açıklanmasının ardından, gözler Temmuz ayında yapılması beklenen 3. Dönem kayıt yenileme tarihlerine çevrilecek. 18 yaşından gün almış öğrenciler için bu dönem, mezuniyet yolunda önemli bir fırsat sunuyor.