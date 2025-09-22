KYK burs başvuruları ne zaman, şartları neler? 2025- 2026 KYK burs ücreti ne kadar?

2025-2026 eğitim-öğretim yılı için başvuruların ne zaman başlayacağı, hem yeni kazanan hem de halen eğitimine devam eden öğrenciler tarafından en çok merak edilen konular arasında yer alıyor.
KYK BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan (GSB), üniversite öğrencilerini yakından ilgilendiren KYK burs ve kredi başvurularıyla ilgili tarih açıklamasının gelmesi bekleniyor. Öğrencilerin heyecanla beklediği başvuru süreci, üniversitelerin akademik takvimlerine göre belirleniyor.
KYK burs ve kredi başvurularının ne zaman başlayacağı, üniversitelerdeki ana ve ek yerleştirme süreçlerinin tamamlanmasının ardından netlik kazanıyor. Bu nedenle başvuru tarihleri üniversitelerin akademik takvimine göre değişiklik gösterebiliyor.
Yapılan duyurular ve geçmiş yıllardaki tecrübeler göz önüne alındığında, KYK burs başvurularının genellikle Ekim ve Kasım aylarında başlaması bekleniyor.
Önemli bir detay olarak, KYK kredi ve burs başvurularının ayrı ayrı tarihlerde alınacağı belirtiliyor. Bu durum, öğrencilerin başvuru süreçlerini yakından takip etmesini gerektiriyor. Konuyla ilgili tüm resmi açıklamalar GSB tarafından yapılacaktır. Bu nedenle öğrencilerin, en doğru ve güncel bilgi için Bakanlığın resmi duyurularına odaklanması gerekiyor.
KYK BURS/KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
KYK burs ve kredi başvuruları için geri sayım devam ederken, öğrencilerin başvuru sürecine yönelik bilmesi gereken önemli detaylar da netlik kazanıyor. Tüm başvurular, her yıl olduğu gibi, resmi duyurunun ardından e-Devlet üzerinden alınacak.
Başvuru yapacak öğrencilerin öncelikle bir e-Devlet şifresine sahip olmaları gerekmektedir. Şifresi olmayan öğrencilerin, bir PTT şubesine giderek şifrelerini almaları zorunludur. Bunun yanı sıra, internet bankacılığı, e-imza, mobil imza veya T.C. kimlik kartı gibi diğer giriş yöntemleri de kullanılabilir.
Başvuru formunda öğrencilerden, kendi ekonomik, sosyal ve eğitim durumlarına ilişkin detaylı bilgiler istenir. Verilen tüm bilgiler, doğru ve eksiksiz olmalıdır; çünkü bu bilgiler kamu kurumlarından alınan verilerle karşılaştırılarak teyit edilmektedir.
KYK BURS ÜCRETLERİ NE KADAR?
Üniversite öğrencileri için hayati önem taşıyan KYK burs ve kredi miktarları, her yıl olduğu gibi bu yıl da merak konusu oldu. Öğrenciler, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için belirlenecek yeni burs ve kredi ücretlerini yakından takip ediyor.
2025 Ocak ayı itibarıyla, ön lisans ve lisans öğrencilerine verilen KYK burs ve kredi miktarı 3000 TL olarak belirlenmişti
KYK burs ve kredi miktarları, her yıl enflasyon oranı ve ekonomik koşullar göz önünde bulundurularak güncelleniyor. Lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine verilen destek miktarlarında da bu doğrultuda artışa gidilmesi öngörülüyor.
2025-2026 eğitim yılı için geçerli olacak kesin rakamlar, burs ve kredi başvurularından önce Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından resmi olarak duyurulacaktır. Öğrencilerin bu duyuruyu yakından takip etmesi önem taşıyor.
KYK BURS ŞARTLARI NELER?
KYK burs ve kredi başvurularında, belirlenen genel şartları taşıyan öğrencilerin yanı sıra, bazı özel durumları olan adaylara da öncelik tanınıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı, bu gruplara burs imkanı sunarak eğitim hayatlarını desteklemeyi amaçlıyor.
KYK Burs Başvurularında Öncelikli Gruplar Şunlardır:
Şehit ve Gazi Yakınları: Şehidin bekar çocukları, çocuğu yoksa bekar kardeşleri ile gazinin kendisi veya bekar çocukları öncelikli olarak değerlendirilir.
Engelli Bireyler: Sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engelli olduğu tespit edilen öğrenciler burs almaya hak kazanır.
Anne ve Babası Vefat Edenler: Her iki ebeveyni de vefat eden bekar öğrenciler için burs imkanı sağlanır.
Devlet Korumasındaki Gençler: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde barınan veya Çocuk Koruma Kanunu kapsamında koruma altına alınan lise mezunları bu gruba dahildir.
Darüşşafaka Mezunları: Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayan öğrenciler de öncelikli adaylar arasında yer alır.
Milli Sporcular: Bakanlık tarafından belirlenen kriterleri taşıyan milli sporculara burs verilir.
Sınavda Dereceye Girenler: ÖSYM tarafından yapılan YKS Alan Yeterlilik Testi'nde (AYT) ham puan bazında ilk yüze giren öğrenciler burs için öncelikli kabul edilir.