Türkiye genelinde pek çok ilde bulunan Proje Okulu başvurusu, 12-19 Şubat tarihleri arasında alınmıştı. Başvuru sürecinin ardından gözler artık sonuç tarihine çevrildi.

PROJE OKULLARI ÖĞRETMEN ATAMASI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Proje okulları öğretmen ataması sonuçları henüz açıklanmadı. Kamu çalışanlarının idari izne ayrılması sebebiyle sonuçların açıklanacağı tarih 8 Nisan 2025'e ertelenmişti. Sonuçların bugün içerisinde açıklanması bekleniyor.

PROJE OKULLARI ÖĞRETMEN ATAMASI SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Proje okulları atama sonuçları duyurusu, personel.meb.gov.tr adresi üzerinden duyurulacak.

SONUÇ DUYURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

PROJE OKULLARI ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ

Sonuçlar açıklandıktan sonra öğretmenler için ilişik kesme işlemleri 27 Haziran 2025 tarihinde başlayacak. Aynı şekilde yöneticiler için ilişik kesme tarihi 11 Temmuz 2025 olarak belirlendi.