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  • Proje okulları atama sonuçları açıklandı mı? 2025 MEB Proje okulları öğretmen ataması sonuçları sorgulama ekranı

Proje okulları atama sonuçları açıklandı mı? 2025 MEB Proje okulları öğretmen ataması sonuçları sorgulama ekranı

Proje okulları öğretmen ataması sonuçları için geri sayım devam ediyor. Peki, Proje okulları öğretmen ataması sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 Proje okulları öğretmen ataması sonuçları nasıl sorgulanacak? İşte yanıtı...

08 Nisan 2025 | 10:48
Son Güncellenme: 08 Nisan 2025 | 14:48
Proje okulları atama sonuçları açıklandı mı? 2025 MEB Proje okulları öğretmen ataması sonuçları sorgulama ekranı

Türkiye genelinde pek çok ilde bulunan Proje Okulu başvurusu, 12-19 Şubat tarihleri arasında alınmıştı.  Başvuru sürecinin ardından gözler artık sonuç tarihine çevrildi.

PROJE OKULLARI ÖĞRETMEN ATAMASI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Proje okulları öğretmen ataması sonuçları henüz açıklanmadı. Kamu çalışanlarının idari izne ayrılması sebebiyle sonuçların açıklanacağı tarih 8 Nisan 2025'e ertelenmişti. Sonuçların bugün içerisinde açıklanması bekleniyor.

PROJE OKULLARI ÖĞRETMEN ATAMASI SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Proje okulları atama sonuçları duyurusu, personel.meb.gov.tr adresi üzerinden duyurulacak.

SONUÇ DUYURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

PROJE OKULLARI ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ

Sonuçlar açıklandıktan sonra öğretmenler için ilişik kesme işlemleri 27 Haziran 2025 tarihinde başlayacak. Aynı şekilde yöneticiler için ilişik kesme tarihi 11 Temmuz 2025 olarak belirlendi.  

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Borsada 4 hissede tedbir kararı
Can Kültür'den Tekfen Holding açıklaması
Uzmanlardan borsa ve kripto para yorumları
Yabancı yatırımcı geçen hafta ne kadar hisse sattı?
Dünya borsalarında kırmızı gün!
Borsada bu hafta genel kurulu olan 28 şirket
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