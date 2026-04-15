  1 Mayıs okullar tatil mi? 1 Mayıs 2026 resmi tatil mi? Bankalar, hastaneler, eczaneler açık olacak mı?

1 Mayıs okullar tatil mi? 1 Mayıs 2026 resmi tatil mi? Bankalar, hastaneler, eczaneler açık olacak mı?

Ekonomist
[email protected]

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü yaklaşırken, milyonlarca kişi tatil planlarını netleştirmek için detayları araştırıyor. 2026 yılında 1 Mayıs hangi güne denk geliyor, okullar tatil olacak mı? 1 Mayıs 2026 resmi tatil mi, bankalar, eczaneler ve hastaneler hizmet verecek mi? İşte konuyla ilgili tüm merak edilenler...

1 1 Mayıs hangi güne denk geliyor?

Milyonlarca vatandaş, 1 Mayıs'ın bu yıl hangi güne denk geldiğini araştırıyor.  1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Cuma günü kutlanacak.

2 1 Mayıs resmi tatil mi?

2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunu kapsamında 1 Mayıs resmi tatil ilan edilmiştir. Bu nedenle de kamu kurumları, belediyeler, valilikler ve diğer resmi daireler bu tarihte hizmet vermiyor.

 

3 1 Mayıs'ta özel sektör tatil mi?

Özel sektör çalışanları 1 Mayıs'ın kendileri için tatil olup olmayacağını da merak ediyor. 1 Mayıs’ta özel sektörde bazı çalışanlar izinli sayılırken, bazıları ise mesailerini sürdürüyor. Söz konusu durum, çalışılan kurumun politikalarına göre değişiklik gösteriyor.

4 1 Mayıs'ta okullar tatil mi?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre 1 Mayıs Cuma günü ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim yapılmayacak, üniversitelerde eğitime ara verilecek. 

Böylece kamu çalışanları, öğrenciler ve öğretmenler hafta sonuyla birlikte 3 gün tatil yapmış olacak.

5 1 Mayıs'ta bankalar, hastaneler ve eczaneler açık mı?

1 Mayıs resmi tatil kapsamında olduğu için tüm banka şubeleri hizmet vermeyecek.

Hastanelerin ise poliklinik bölümleri kapalı olurken, acil servisler 7 gün 24 saat hizmet sunmayı sürdürecek.

Öte yandan, yalnızca nöbetçi eczaneler açık olacak.
