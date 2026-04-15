1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü yaklaşırken, milyonlarca kişi tatil planlarını netleştirmek için detayları araştırıyor. 2026 yılında 1 Mayıs hangi güne denk geliyor, okullar tatil olacak mı? 1 Mayıs 2026 resmi tatil mi, bankalar, eczaneler ve hastaneler hizmet verecek mi? İşte konuyla ilgili tüm merak edilenler...
1 1 Mayıs hangi güne denk geliyor?
Milyonlarca vatandaş, 1 Mayıs'ın bu yıl hangi güne denk geldiğini araştırıyor. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Cuma günü kutlanacak.
2 1 Mayıs resmi tatil mi?
2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunu kapsamında 1 Mayıs resmi tatil ilan edilmiştir. Bu nedenle de kamu kurumları, belediyeler, valilikler ve diğer resmi daireler bu tarihte hizmet vermiyor.
3 1 Mayıs'ta özel sektör tatil mi?
Özel sektör çalışanları 1 Mayıs'ın kendileri için tatil olup olmayacağını da merak ediyor. 1 Mayıs’ta özel sektörde bazı çalışanlar izinli sayılırken, bazıları ise mesailerini sürdürüyor. Söz konusu durum, çalışılan kurumun politikalarına göre değişiklik gösteriyor.
4 1 Mayıs'ta okullar tatil mi?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre 1 Mayıs Cuma günü ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim yapılmayacak, üniversitelerde eğitime ara verilecek.
Böylece kamu çalışanları, öğrenciler ve öğretmenler hafta sonuyla birlikte 3 gün tatil yapmış olacak.