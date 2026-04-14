Yarın okullar tatil mi? 15 nisan (yarın) okullarda grev var mı?

Şanlıurfa Siverek'teki Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana gelen ve 16 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı saldırı, eğitim camiasında büyük bir tepkiye yol açtı. 14 Nisan 2026 akşamı itibarıyla, sendikaların aldığı kararlar ve yarınki okul düzenine dair durum şu şekildedir:
1 Şanlıurfa'da okullar tatil mi?
Şanlıurfa Siverek'teki bir lisede silahlı saldırı düzenlendi. Yaşanan saldırının ardından konuşan Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu, okulda yaşanan saldırı olayından büyük üzüntü duyduklarını dile getirerek, söz konusu olay nedeniyle okulda eğitim öğretime 4 gün ara verdiklerini ifade etti.
Sendikaların Kararı ve Eylem Planı
Eğitim-Bir-Sen ve Eğitim Gücü Sen eğitimde şiddete karşı somut adımlar atılması talebiyle 15 Nisan 2026 Çarşamba günü için şu kararları almıştır:
1 Günlük İş Bırakma: Türkiye genelindeki tüm iş yerlerinde (okullarda) bir günlük iş bırakma eylemi yapılacak.
Basın Açıklamaları: * Siverek: Saldırının gerçekleştiği okulun önünde geniş katılımlı bir açıklama yapılacak.
Ankara: Saat 13.00’te Milli Eğitim Bakanlığı önünde protesto düzenlenecek.
Yerel: Tüm illerde şubelerin belirlediği noktalarda alan eylemleri gerçekleştirilecek.
15 Nisan Çarşamba Okullar Tatil mi?
Resmi Bir Tatil Yok: Milli Eğitim Bakanlığı veya valilikler tarafından ilan edilmiş resmi bir tatil kararı bulunmamaktadır. Eğitim-öğretim faaliyetleri kağıt üzerinde devam etmektedir.
Eğitimin Durumu: Okullar açık olsa da, sendikalı öğretmenlerin iş bırakma eylemine katılım oranına göre derslerin işlenişi okuldan okula farklılık gösterebilir.
4 İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde yarın okul var mı?
Resmi bir tatil olmadığı için öğrencilerin normal şartlarda okula gitmesi beklenir. Ancak okulunuzdaki öğretmenlerin eyleme katılım durumunu öğrenmek için okul idaresiyle veya sınıf grupları üzerinden öğretmenlerle iletişim kurmanız en sağlıklı yol olacaktır.