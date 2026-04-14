AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 Açık Öğretim Lisesi sınav sonucu sorgulama

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 2025-2026 takvimi doğrultusunda, Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2. dönem sınav sonuçları için geri sayım resmen başladı. 14 Nisan 2026 itibarıyla değerlendirme aşamasında olan sınavlar için sonuçların ilan edileceği gün, öğrencilerin mezuniyet ve kredi planlamaları açısından büyük önem taşıyor.
AÖL Sonuç Tarihi ve Sorgulama
İlan Tarihi: 22 Nisan 2026 Çarşamba
Sorgulama Kanalı: Öğrenciler, sonuçlara aolweb.meb.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve öğrenci şifreleri ile ulaşabilecekler.
MEB Puan Hesaplama Kriterleri
MEB, açık lise sınavlarını değerlendirirken öğrencilerin lehine olan şu kriterleri uygulamaktadır:
100 Tam Puan Üzerinden: Sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Genellikle her biri 5 puan değerinde olan 20 soru sorulmaktadır.
Yanlışlar Doğruyu Götürmez: Klasik sınavların aksine, AÖL sınavlarında yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemez. Bu nedenle puanınız sadece net doğrularınız üzerinden hesaplanır.
Geçme Notu: Bir dersten başarılı sayılmak için en az 45 puan (yani en az 9 doğru cevap) alınması gerekmektedir.