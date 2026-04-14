AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 Açık Öğretim Lisesi sınav sonucu sorgulama

MEB Puan Hesaplama Kriterleri

MEB, açık lise sınavlarını değerlendirirken öğrencilerin lehine olan şu kriterleri uygulamaktadır:

100 Tam Puan Üzerinden: Sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Genellikle her biri 5 puan değerinde olan 20 soru sorulmaktadır.

Yanlışlar Doğruyu Götürmez: Klasik sınavların aksine, AÖL sınavlarında yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemez. Bu nedenle puanınız sadece net doğrularınız üzerinden hesaplanır.

Geçme Notu: Bir dersten başarılı sayılmak için en az 45 puan (yani en az 9 doğru cevap) alınması gerekmektedir.