  • MSÜ tercih son gün ne zaman? 2026 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

MSÜ tercih son gün ne zaman? 2026 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) 2026 tercih süreci, geleceğin subay ve astsubay adayları için en kritik aşamalardan biri olarak devam ediyor. Peki MSÜ tercih son gün ne zaman? 2026 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ekonomist
Ekonomist
[email protected]

MSÜ tercih son gün ne zaman? 2026 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) adayları için tercih maratonu tüm hızıyla devam ediyor. 14 Nisan 2026 itibarıyla, geleceğin subay ve astsubay adaylarının önünde tercihlerini sisteme kaydetmek veya mevcut listelerini güncellemek için yaklaşık 10 günlük bir süre kaldı.

MSÜ Tercih Takvimi

Tercih işlemleri, adayların sınav puanları kadar kariyer hedefleri için de belirleyici bir role sahip.

Son Tarih: 24 Nisan 2026 Cuma

Saat: 23.59

Platform: Tercihler sadece Milli Savunma Bakanlığı’nın personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden, e-Devlet şifresi ile yapılabilecek.

Sonuçlar Ne Zaman Açıklanacak?

Tercihlerin tamamlanmasının ardından adayların puan sıralamaları ve tercih önceliklerine göre yapılacak olan değerlendirme süreci başlayacak.

Öngörülen Tarih: MSB takvimine göre tercih sonuçlarının Haziran ayının üçüncü haftasında kamuoyuna duyurulması bekleniyor.

Sonuç Kapsamı: Bu duyuru ile adaylar, Ankara’da gerçekleştirilecek olan 2. Seçim Aşamalarına (Fiziki yeterlilik, mülakat vb.) çağrılıp çağrılmadıklarını ve hangi okullar için taban puanı geçtiklerini öğrenecekler.

Tercih Yaparken Dikkat Edilmesi Gereken 3 Kritik Nokta

Öncelik Sırası: 2. Seçim Aşamalarına çağrılırken, tercih listenizdeki sıranız büyük önem arz eder. Eğer birden fazla okulun taban puanını karşılıyorsanız, sistem sizi en üstteki tercihinize göre mülakatlara davet edecektir.

YKS Şartı: Tercih yapmak tek başına yeterli değildir. Harp Okulları için adayların YKS’nin 2. oturumu olan AYT'ye; Astsubay Meslek Yüksekokulları için ise TYT'ye girmesi ve belirlenecek olan taban puanları alması zorunludur.

Bando Astsubay MYO: Bu okulu tercih edecek adayların, diğerlerinden farklı olarak müzik yeteneği ve ek sınav süreçlerine tabi tutulacağını unutmaması gerekir.
