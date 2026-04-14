MSÜ tercih son gün ne zaman? 2026 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Tercih Yaparken Dikkat Edilmesi Gereken 3 Kritik Nokta

Öncelik Sırası: 2. Seçim Aşamalarına çağrılırken, tercih listenizdeki sıranız büyük önem arz eder. Eğer birden fazla okulun taban puanını karşılıyorsanız, sistem sizi en üstteki tercihinize göre mülakatlara davet edecektir.

YKS Şartı: Tercih yapmak tek başına yeterli değildir. Harp Okulları için adayların YKS’nin 2. oturumu olan AYT'ye; Astsubay Meslek Yüksekokulları için ise TYT'ye girmesi ve belirlenecek olan taban puanları alması zorunludur.

Bando Astsubay MYO: Bu okulu tercih edecek adayların, diğerlerinden farklı olarak müzik yeteneği ve ek sınav süreçlerine tabi tutulacağını unutmaması gerekir.