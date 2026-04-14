İstanbul TOKİ kurası ne zaman çekilecek, hangi gün? Gözler TOKİ İstanbul kura sonuçlarında

İstanbul'da uygun fiyatlı konut sahibi olma hayali kuran milyonlarca vatandaş için 14 Nisan 2026 itibarıyla en kritik dönemlerden birine girildi. Gözler TOKİ İstanbul kura sonuçlarında. Peki İstanbul TOKİ kurası ne zaman çekilecek, hangi gün?

Ekonomist
 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda, TOKİ eliyle yürütülen "Yüzyılın Konut Hamlesi" kapsamında İstanbul için beklenen büyük kura maratonu başlıyor.

İstanbul genelindeki hak sahiplerinin belirleneceği kura çekimi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla 25 Nisan 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

Canlı Yayın: Çekiliş anı, TOKİ’nin resmi YouTube kanalı ve sosyal medya hesapları üzerinden noter huzurunda canlı olarak yayınlanacak.

 

Ödeme Planı ve Taksit Detayları

Konut tiplerine göre belirlenen peşinat ve taksit tutarları şu şekildedir:

Konut TipiMetrekarePeşinat TutarıAylık Taksit
1+155 m²195.000 TL7.313 TL
2+165 m²245.000 TL9.188 TL
2+1 (Geniş)80 m²295.000 TL11.063 TL

Sonuçlar ve Sorgulama Ekranı

Kura öncesinde başvuru durumunuzu kontrol etmek ve kura sonrası isim listelerine ulaşmak için şu yolları izleyebilirsiniz:

Başvuru Kontrolü: Başvuru sonuçları şu an talep.toki.gov.tr adresi üzerinden erişime açılmış durumda. T.C. kimlik numaranızla listede olup olmadığınızı kontrol edebilirsiniz.

Kura Sonucu Sorgulama (25 Nisan Sonrası): * e-Devlet: "Konut / İşyeri Hak Sahipliği Kura Sonucu Sorgulama" ekranından,

TOKİ Web Sitesi: toki.gov.tr adresindeki "Satış ve Kura" sekmesinden asil ve yedek listelere ulaşabilirsiniz.

Teslim Süresi: Bakan Kurum, temellerin atılmasının ardından konutların en geç 2 yıl içinde teslim edilmeye başlanacağını müjdeledi.
