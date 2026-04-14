Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman? Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı ilanı yayımlandı mı?

Adalet Bakanlığı’nın 2026 yılı için planladığı 15 bin kişilik dev personel alımı sürecinde, 14 Nisan 2026 itibarıyla adayların bekleyişi en üst seviyeye ulaşmış durumda. Bakanlık bünyesindeki iş yükünü hafifletmek amacıyla yapılacak bu alımlar, adliyelerden cezaevlerine kadar geniş bir yelpazeyi kapsayacak.
Güncel Durum ve Takvim
İlan Durumu: 14 Nisan Salı günü itibarıyla Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanmış resmi bir kılavuz henüz bulunmamaktadır.
Tahminler: Bakanlık kaynakları ve geçmiş yıllardaki alım rutinleri göz önüne alındığında, duyurunun Nisan ayının ortasından itibaren (15-20 Nisan aralığında) yayımlanması kuvvetle muhtemel görülüyor.
15 bin kişilik pakette aslan payını İnfaz Koruma Memurluğu (İKM) ve Zabıt Katipliği alacak olsa da, mübaşir, koruma ve güvenlik görevlisi ile şoför kadroları için de ciddi bir kontenjan ayrılması bekleniyor.
İnfaz ve Koruma Memuru (İKM) İçin Kritik Eşikler:
Boy-Kilo Şartı: Erkek adaylarda en az 170 cm, kadın adaylarda ise en az 160 cm boy şartı aranmaktadır. Kilo ise boyun son iki rakamından en fazla 13 fazla, 17 az olmalıdır.
Sıralama: Merkezi sınav (KPSS) puanına göre her öğrenim düzeyi için ilan edilen kadronun 3 katı aday boy-kilo ölçümüne çağrılacak. Bu aşamayı geçenler sözlü sınava hak kazanacaktır.
Zabıt Katipliği:
Uygulama Sınavı: KPSS puanı baz alınarak belirlenen adaylar için en önemli aşama klavye sınavı olacaktır. 3 dakikada yanlışsız ve süratli yazım kapasitesi belirleyici rol oynayacaktır.
Başvuru Nasıl Yapılacak?
İlan resmiyet kazandığında başvurular şahsen veya posta yoluyla değil, yalnızca dijital ortamda kabul edilecek:
e-Devlet kapısına (turkiye.gov.tr) giriş yapılacak.
"Adalet Bakanlığı İş Başvuru" ekranı üzerinden ilgili ilan seçilecek.
Mezuniyet ve KPSS puanı bilgileri sistem üzerinden otomatik olarak kontrol edilerek müracaat tamamlanacak.
İlanın her an yayımlanabileceği bu günlerde, adayların e-Devlet üzerindeki iletişim bilgilerinin güncelliğini kontrol etmesi ve 2024 KPSS puan çıktılarını hazır bulundurması faydalı olacaktır. Bakanlık duyuruları yayımlandığı anda tüm detaylar (yaş sınırı, sertifika şartları vb.) netleşmiş olacak.