Vergi affı çıkacak mı? Vergi affı son durum

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, katıldığı bir televizyon programında ekonomi yönetiminin önümüzdeki döneme dair yol haritasını netleştirerek vergi affı ve yapılandırma beklentilerine kesin bir kapı kapattı. Gündeme damga vuran bu açıklamalar, mali disiplin ve vergi adaleti konusundaki kararlılığı bir kez daha teyit etti.

Vergi Affı ve Yapılandırma

Kesin Tavır: Bakan Şimşek, kamuoyunda oluşan yeni bir yapılandırma beklentisine karşı, "Asla, çok net" ifadesini kullanarak bu yönde bir arayışın söz konusu olmadığını belirtti.

Vergi Uyumu: Düzenli ödeme yapan mükelleflerin haklarını korumak ve sistemin ciddiyetini sürdürmek adına af niteliğinde adımlardan kaçınılacağı vurgulandı.