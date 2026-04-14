Vergi affı çıkacak mı? Vergi affı son durum

Bakan Şimşek, mevcut ekonomi programının kararlılıkla sürdürüleceğini vurgulayarak, kısa vadede yeni bir vergi affının gündemlerinde yer almadığını açıkça ifade etti.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, katıldığı bir televizyon programında ekonomi yönetiminin önümüzdeki döneme dair yol haritasını netleştirerek vergi affı ve yapılandırma beklentilerine kesin bir kapı kapattı. Gündeme damga vuran bu açıklamalar, mali disiplin ve vergi adaleti konusundaki kararlılığı bir kez daha teyit etti.
Vergi Affı ve Yapılandırma
Kesin Tavır: Bakan Şimşek, kamuoyunda oluşan yeni bir yapılandırma beklentisine karşı, "Asla, çok net" ifadesini kullanarak bu yönde bir arayışın söz konusu olmadığını belirtti.
Vergi Uyumu: Düzenli ödeme yapan mükelleflerin haklarını korumak ve sistemin ciddiyetini sürdürmek adına af niteliğinde adımlardan kaçınılacağı vurgulandı.
Vergi Adaleti ve Stopaj Düzenlemeleri
Kazançla Orantılı Vergi: "Herkesten kazandığı ölçüde vergi alma" prensibinin temel alınacağı, çok kazanandan daha fazla vergi alınmasına yönelik adımların süreceği ifade edildi.
Sermaye Gelirleri: Mevduat ve fonlardan alınan stopaj oranlarında bir değişiklik planlanmadığını belirten Şimşek, "Paradan para kazananlardan vergi almaya devam edeceğiz" diyerek sermaye gelirlerinin vergilendirilmesindeki duruşu netleştirdi.
Jeopolitik Riskler ve Şok Yönetimi
Senaryo Hazırlığı: Bölgedeki gerilimlerin yarattığı dışsal şoklara karşı hazırlıklı olduklarını belirten Şimşek, olası her senaryo için "çekmecede bekleyen bir tepki fonksiyonu" (eylem planı) olduğunu söyledi.
Ekonomik Dayanıklılık: Türkiye'nin şokları yönetme kapasitesinin güçlü olduğunu ve sürecin proaktif bir şekilde takip edildiğini vurguladı.
Analiz ve Notlar
Bakanlığın bu açıklamaları, piyasalara "bekle-gör" politikasının vergi borçları özelinde bir kazanç sağlamayacağı mesajını veriyor. Vergi adaletini güçlendirme vurgusu, özellikle yüksek gelirli gruplar ve sermaye kazançları üzerindeki denetimlerin ve mevcut oranların korunacağının bir işareti olarak kabul ediliyor.