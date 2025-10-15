15 bin öğretmen atama kılavuzu yayınlandı: İşte MEB 15 bin öğretmen ataması tercih ve atama tarihleri

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılacak olan 15 bin sözleşmeli öğretmen istihdamı süreci, öğretmen adayları tarafından yakından takip edilmektedir. MEB, sözleşmeli öğretmenlik sürecinde sözlü sınavı başarıyla tamamlayan adaylar için önemli bir adım atarak, tercih ve atama kılavuzunu resmen erişime açtı.
15 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA TERCİHLERİ NE ZAMAN ALINACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılacak olan 15 bin sözleşmeli öğretmen atamasına ilişkin tercihler ve göreve başlama tarihleri netleşti:
Tercih Başvuruları: 17-21 Kasım [2025] tarihleri arasında alınacaktır.
Atama Sonuçlarının Açıklanması: Atama sonuçları 24 Kasım [2025] tarihinde duyurulacaktır.
Göreve Başlama Tarihi: Ataması gerçekleştirilen öğretmenler, 19 Ocak 2026 tarihi itibariyle görevlerine başlayacaklardır.
Sözlü sınavı başarıyla tamamlayan adaylar, tercih başvurularını yayımlanan kılavuzdaki esaslara göre yapacaklardır.
ATAMA TERCİH BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı kapsamında yapılacak atama tercihleri ile ilgili önemli detaylar şunlardır:
Tercih Şekli: Atama tercihleri, adayların kişisel e-Devlet kullanıcı adı ve şifresi kullanılarak elektronik ortamda gerçekleştirilecektir.
Tercih Hakkı: Sözlü sınavda 60 ve üzeri puan alan adaylar, en fazla 40 eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecektir.
Tercih Dışı Seçenek Zorunluluğu: Adaylar, tercihlerine 40'tan fazla eğitim kurumu açılması durumunda, tercih dışı atama yapılmasını isteyip istemediklerini belirten aşağıdaki iki seçenekten birini mutlaka işaretlemek zorundadırlar:
"Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istemiyorum."
"Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum."
TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI
Sözlü sınava giren adaylardan başarılı olanların tercih ve atama işlemlerine ilişkin hazırlanan "2025 Yılı Sözleşmeli Öğretmenlik Tercih ve Atama Kılavuzu" bugün yayımlandı.