“Türkiye 100” listesinde dikkat çeken ayrıntılar

Aslında araştırmanın başladığı 2011 yılında 25 şirketten oluşan liste, yıllar içinde giderek genişledi ve 100 şirkete ulaştı. Araştırmanın 2021-2023 dönemini kapsayan son hali, geçen hafta Ankara’da düzenlenen bir törenle açıklandı. Listeye giren şirketlerin ve bağlı oldukları sektörlerin röntgenini çektiğimizde, Türkiye iş dünyasının geleceğine dair önemli ipuçları elde etmek mümkün.
İLK ÜÇTE KİMLER VAR?
Araştırmaya bu yıl 500’ün üzerinde başvuru gelirken, araştırmaya konu olan 2021-2023 döneminde en hızlı büyüyen 100 şirketin büyüme ortalaması, Türkiye’nin altı katına çıktı. 100 şirketin toplam cirosu, bir önceki döneme göre yüzde 718 artış gösterirken, 100 şirket içerisinde ihracat yapanların oranı yüzde 67 oldu. Türkiye 100 listesinin zirvesinde, söz konusu dönemde yüzde 19 bin 153 büyüyen Ankaralı Deeptech Universe şirketi yer aldı. Bir savunma ve bilişim teknolojileri şirketi olan Deeptech Universe, kamu ve özel sektöre yapay zeka tabanlı çözümler sunuyor. Listenin ikinci sırasında ise Kahramanmaraş merkezli Batı Kipaş kağıt fabrikası bulunuyor. Kipaş Holding bünyesinde 2021 yılında faaliyete gelen bu şirket, yıllık 1,2 milyon ton üretim kapasitesi ile Avrupa’nın en büyük kağıt fabrikalarından biri haline gelmiş durumda. Batı Kipaş’ın 2021-2023 dönemi büyüme oranı ise yüzde 18 bin 93 oldu. Türkiye 100’ün üçüncü sırasında ise İstanbul merkezli Figopara var. 2016’da ticari şirketlerin vadeli alacaklarını anında nakde çevirmelerine yardımcı olmak için kurulan ve yatırımcıları arasında Eczacıbaşı, Sabancı gibi Türkiye’nin önde gelen holdinglerinin yanı sıra İş Bankası, Dünya Bankası, Fibabanka gibi köklü finans kuruluşlarının da yer aldığı Figopara; finansal bir teknoloji şirketi olarak 2021-2923 döneminde yüzde 5 bin 126 büyümeye imza attı.
ANKARALI ŞİRKETLER DAMGA VURDU
Listenin ilk 10 sırasında yer alan şirketlerin sekizi Ankara merkezli teknoloji şirketleri. Özellikle savunma sanayi alanında hızla büyüyen girişimlerin performansı dikkat çekiyor. Ankara gerçekten de son yıllarda savunma sanayi alanında ortaya çıkan girişimlerle, adeta bölgesel bir ‘hub’ haline geldi. Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketinden 24 tanesinin merkezi Ankara olurken, bunu 22 şirket ile İstanbul, altışar şirket ile Balıkesir ve İzmir, beş şirket ile Konya, dört şirket ile Adana ve Bursa, üçer şirket ile Antalya, Eskişehir ve Kayseri, iki şirket ile de Sakarya takip etti. Listedeki toplam il sayısı ise 25 olarak hesaplandı. Bu şirketlerin yüzde 94’ü tamamen Türk sermayeli olurken, sadece yüzde 32’si dijital platformlarda satış yapıyor. Öte yandan en hızlı büyüyen 100 şirket toplam 34 farklı sektörde faaliyet gösteriyor. Bunlardan 21 tanesi sanayi ve inşaat, 19’u bilgisayar programlama ve danışmanlık, dokuzu toptan ticaret, yedisi makine ve ekipman imalatı, altısı motorlu karşı taşıtları imalatı, altısı gıda ürünleri imalatı alanında çalışıyor.
EN HIZLILAR FİNANSMAN ARIYOR
Araştırmanın en dikkate değer sonuçlarından bir tanesi de Türkiye’nin en hızlı büyüyen, geleceği parlak şirketlerinin ihtiyaç duyduğu destekler oldu. Türkiye 100 listesine girmeye hak kazanan şirketlerin yüzde 72’si en çok ihtiyaç duyduğu şeyin ihracat ve pazarlama desteği olduğunu belirtiyor. Bunu yüzde 52 ile istihdam teşvikleri ve yüzde 50 ile AR-GE ve inovasyon destekleri takip ediyor. Bir başka önemli ayrıntı da şu: Hızlı büyüyen 100 şirketin 66’sı gelecek bir yıl içinde finansman arayışı olduğunu kaydederken, şirketlerin yüzde 58,5’i 50 milyon TL’den fazla finansmana ihtiyacı olduğu bilgisini veriyor. Geleceğin umut vaat eden ve küresel pazarlarda söz sahibi olabilecek bu şirketlerinin büyüyüp gelişmesi, ekonomi ve iş dünyasındaki genel gidişattan bağımsız düşünülemez. Ekonomide sağlanacak her kazanım, bu şirketlerin de önünü açacaktır.