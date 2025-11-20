ARA
  • 15 tatil ne zaman? 2026 Sömestr (Yarıyıl) tatili hangi tarihte başlıyor?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yayımladığı 2025-2026 eğitim öğretim takvimine göre, öğrencilerin merakla beklediği yarıyıl tatili (15 tatil) ve ikinci ara tatil tarihleri kesinleşti. Peki 15 tatil ne zaman? 2026 Sömestr (Yarıyıl) tatili hangi tarihte başlıyor?


Okulların yoğun temposu devam ederken, öğrenciler ve veliler için yılın en uzun dinlenme molası olacak olan yarıyıl tatili (15 tatil) tarihleri, Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) 2025-2026 eğitim öğretim takvimiyle kesinleşti.  

 

15 tatil ne zaman?

2025-2026 eğitim öğretim yılı içerisinde öğrencilerin merakla beklediği Sömestr (Yarıyıl) Tatili tarihleri kesinleşmiştir.

Karne Günü: İlk dönem, 16 Ocak Cuma günü karnelerin verilmesiyle sona erecek

Tatil Süresi: Sömestr tatili, 19 Ocak Pazartesi günü başlayıp 30 Ocak Cuma günü sona erecek.

2026 İkinci Ara Tatil

Tatil AdıBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
İkinci Ara Tatil16 Mart 2026 Pazartesi20 Mart 2026 Cuma

 

 

2025-2026 eğitim öğretim yılının sona ereceği tarih kesinleşmiştir. Öğrenciler, 26 Haziran 2026 Cuma günü karnelerini alarak yaz tatiline girmiş olacaklar.

Böylece 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi tamamen netleşmiş oldu.
