15 tatil ne zaman? 2026 Sömestr (Yarıyıl) tatili hangi tarihte başlıyor?

Okulların yoğun temposu devam ederken, öğrenciler ve veliler için yılın en uzun dinlenme molası olacak olan yarıyıl tatili (15 tatil) tarihleri, Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) 2025-2026 eğitim öğretim takvimiyle kesinleşti.
15 tatil ne zaman?
2025-2026 eğitim öğretim yılı içerisinde öğrencilerin merakla beklediği Sömestr (Yarıyıl) Tatili tarihleri kesinleşmiştir.
Karne Günü: İlk dönem, 16 Ocak Cuma günü karnelerin verilmesiyle sona erecek
Tatil Süresi: Sömestr tatili, 19 Ocak Pazartesi günü başlayıp 30 Ocak Cuma günü sona erecek.
2026 İkinci Ara Tatil
|Tatil Adı
|Başlangıç Tarihi
|Bitiş Tarihi
|İkinci Ara Tatil
|16 Mart 2026 Pazartesi
|20 Mart 2026 Cuma