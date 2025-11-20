15 tatil ne zaman? 2026 Sömestr (Yarıyıl) tatili hangi tarihte başlıyor?

Okulların yoğun temposu devam ederken, öğrenciler ve veliler için yılın en uzun dinlenme molası olacak olan yarıyıl tatili (15 tatil) tarihleri, Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) 2025-2026 eğitim öğretim takvimiyle kesinleşti.