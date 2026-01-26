Bakan Şimşek: "Enflasyon beklentilerindeki düşüş eğilimi sürüyor"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası tarafından açıklanan 2026 Ocak Sektörel Enflasyon Beklentileri raporuna ilişkin değerlendirmelerini paylaştı.

Enflasyon beklentilerindeki düşüş eğiliminin sürdüğüne işaret eden Bakan Şimşek, yapısal adımlarla desteklenen dezenflasyon odaklı politikaların kararlılıkla uygulanmaya devam edileceğini belirtti.

Sektörel Enflasyon Beklentileri raporuna göre, 2026 yılı Ocak ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri bir önceki aya kıyasla, piyasa katılımcıları için 1,15 puan azalarak yüzde 22,20 seviyesine, reel sektör için ise 1,90 puan azalarak yüzde 32,90 seviyesine gerilemişti. Hanehalkı için ise 1,18 puan artarak yüzde 52,08 seviyesine yükselmişti.

"Hanehalkı enflasyon beklentileri tüm ülkelerde enflasyon gerçekleşmeleri ve eğilimlerinin üzerindedir"

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Bakan Mehmet Şimşek, piyasanın yıl sonu için yüzde 23,2 seviyesinde olan enflasyon beklentisinin hedefin üzerinde olsa da mevcut enflasyon düzeyine kıyasla belirgin bir iyileşmeye işaret ettiğini kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"Enflasyon beklentilerindeki düşüş eğilimi sürüyor.

12 ay sonrası enflasyon beklentileri geçen yılın aynı dönemine göre hanehalkında 6,7 puan, reel sektörde 10,9 puan ve piyasa katılımcılarında 3,2 puan geriledi.

Hanehalkı enflasyon beklentileri tüm ülkelerde enflasyon gerçekleşmeleri ve eğilimlerinin üzerindedir; bu durum ülkemize özgü değildir.

Piyasanın yıl sonu için yüzde 23,2 seviyesinde olan enflasyon beklentisi hedefimizin üzerinde olsa da mevcut enflasyon düzeyine kıyasla belirgin bir iyileşmeye işaret ediyor.

Ocak’ta dönemsel etkiler kaynaklı aylık enflasyonun artmasını ancak yıl genelinde dezenflasyon sürecinde sağlanacak ilerleme ile birlikte beklentilerin daha da iyileşerek fiyatlama davranışlarındaki katılıkları azaltmasını ve enflasyondaki düşüşe daha güçlü katkı sağlamasını bekliyoruz.

Yapısal adımlarla desteklenen dezenflasyon odaklı politikalarımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz."