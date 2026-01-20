15 tatil ne zaman bitiyor? Okulların açılmasına kaç gün kaldı?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayımladığı takvime göre, 16 Ocak Cuma günü başlayan yarıyıl tatili iki hafta sürecek. Milyonlarca öğrenci ve veli için tatilin sona ereceği ve ikinci dönemin başlayacağı tarih netleşmiş durumda.