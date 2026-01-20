Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayımladığı takvime göre, 16 Ocak Cuma günü başlayan yarıyıl tatili iki hafta sürecek. Milyonlarca öğrenci ve veli için tatilin sona ereceği ve ikinci dönemin başlayacağı tarih netleşmiş durumda.
1 15 tatil ne zaman bitiyor? Okulların açılmasına kaç gün kaldı?
Öğrencilerin dinlenme fırsatı bulduğu yarıyıl tatili, 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. 2025-2026 eğitim yılının ikinci yarısı için ilk ders zili, 2 Şubat 2026 Pazartesi günü çalacak. Bu tarih itibarıyla tüm kademelerdeki öğrenciler eğitim maratonuna kaldığı yerden devam edecek. 20 Ocak itibari ile tatilinde bitmesine 12 gün kaldı.
İkinci dönem başladıktan kısa bir süre sonra öğrenciler yeni bir mola verecek. Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre, ikinci ara tatil 16 Mart - 20 Mart 2026 tarihleri arasında uygulanacak.