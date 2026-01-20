ARA
15 tatil ne zaman bitiyor? Okulların açılmasına kaç gün kaldı?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) 2025-2026 eğitim-öğretim takvimine göre, 16 Ocak’ta başlayan yarıyıl tatilinin sona ereceği ve okulların kapılarını yeniden açacağı tarih netleşti. Peki 15 tatil ne zaman bitiyor? Okulların açılmasına kaç gün kaldı?


Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayımladığı takvime göre, 16 Ocak Cuma günü başlayan yarıyıl tatili iki hafta sürecek. Milyonlarca öğrenci ve veli için tatilin sona ereceği ve ikinci dönemin başlayacağı tarih netleşmiş durumda. 

Öğrencilerin dinlenme fırsatı bulduğu yarıyıl tatili, 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. 2025-2026 eğitim yılının ikinci yarısı için ilk ders zili, 2 Şubat 2026 Pazartesi günü çalacak. Bu tarih itibarıyla tüm kademelerdeki öğrenciler eğitim maratonuna kaldığı yerden devam edecek. 20 Ocak itibari ile tatilinde bitmesine 12 gün kaldı. 

İkinci dönem başladıktan kısa bir süre sonra öğrenciler yeni bir mola verecek. Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre, ikinci ara tatil 16 Mart - 20 Mart 2026 tarihleri arasında uygulanacak. 

Dolu dolu geçecek ikinci dönemin ardından yaz tatili için beklenen tarih ise 26 Haziran 2026 Cuma. Öğrenciler bu tarihte karnelerini alarak yaklaşık üç ay sürecek olan yaz tatiline çıkacaklar.
