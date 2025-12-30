15 tatil ne zaman, kaç gün kaldı? 2026 Sömestr tatili ne zaman başlıyor?

1 15 tatil ne zaman, kaç gün kaldı?
Bu yıl Ocak ayının ortasında başlayacak olan tatil, Şubat ayının başında sona erecek. 30 Aralık itibari ile tatile 16 gün kaldı.
İşte 2026 yılı sömestr tatiline dair tüm detaylar:
2026 Sömestr Tatili Takvimi
Karnelerin Alınması: 16 Ocak 2026 Cuma
Tatilin Başlangıcı: 19 Ocak 2026 Pazartesi
Tatilin Bitişi: 30 Ocak 2026 Cuma
İkinci Dönemin Başlaması: 2 Şubat 2026 Pazartesi
Öğrenciler, 16 Ocak Cuma günü son ders zilinin çalmasıyla birlikte hafta sonları dahil toplam 16 gün sürecek bir dinlenme dönemine girecekler.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 2025-2026 takvimine göre tarihler, bu yılın en dikkat çekici tatil dönemlerinden birini oluşturuyor. Özellikle İkinci Ara Tatil ile Ramazan Bayramı'nın aynı tarihlere denk gelmesi, eğitim takviminde önemli bir birleşmeye neden oluyor.
İşte bu sürece dair tüm detaylar:
2026 İkinci Ara Tatil ve Bayram Takvimi
|Tarih
|Durum
|16 Mart Pazartesi
|İkinci Ara Tatil Başlangıcı
|19 Mart Perşembe
|Ara Tatilin 4. Günü / Ramazan Bayramı Arefesi (Yarım Gün)
|20 Mart Cuma
|Ramazan Bayramı 1. Gün / Ara Tatil Sonu
|21 Mart Cumartesi
|Ramazan Bayramı 2. Gün
|22 Mart Pazar
|Ramazan Bayramı 3. Gün
|23 Mart Pazartesi
|Okulların Açılması / Ders Başı