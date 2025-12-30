ARA
  15 tatil ne zaman, kaç gün kaldı? 2026 Sömestr tatili ne zaman başlıyor?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 2025-2026 eğitim-öğretim takvimine göre, milyonlarca öğrenci ve velinin beklediği sömestr (15 tatil) tarihleri netleşti. Peki 15 tatil ne zaman, kaç gün kaldı? 2026 Sömestr tatili ne zaman başlıyor?


Bu yıl Ocak ayının ortasında başlayacak olan tatil, Şubat ayının başında sona erecek. 30 Aralık itibari ile tatile 16 gün kaldı. 

İşte 2026 yılı sömestr tatiline dair tüm detaylar:

 2026 Sömestr Tatili Takvimi

Karnelerin Alınması: 16 Ocak 2026 Cuma

Tatilin Başlangıcı: 19 Ocak 2026 Pazartesi

Tatilin Bitişi: 30 Ocak 2026 Cuma

İkinci Dönemin Başlaması: 2 Şubat 2026 Pazartesi

Öğrenciler, 16 Ocak Cuma günü son ders zilinin çalmasıyla birlikte hafta sonları dahil toplam 16 gün sürecek bir dinlenme dönemine girecekler.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 2025-2026 takvimine göre tarihler, bu yılın en dikkat çekici tatil dönemlerinden birini oluşturuyor. Özellikle İkinci Ara Tatil ile Ramazan Bayramı'nın aynı tarihlere denk gelmesi, eğitim takviminde önemli bir birleşmeye neden oluyor.

İşte bu sürece dair tüm detaylar:

 2026 İkinci Ara Tatil ve Bayram Takvimi

TarihDurum
16 Mart Pazartesiİkinci Ara Tatil Başlangıcı
19 Mart PerşembeAra Tatilin 4. Günü / Ramazan Bayramı Arefesi (Yarım Gün)
20 Mart CumaRamazan Bayramı 1. Gün / Ara Tatil Sonu
21 Mart CumartesiRamazan Bayramı 2. Gün
22 Mart PazarRamazan Bayramı 3. Gün
23 Mart PazartesiOkulların Açılması / Ders Başı

 

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı güncel takvime göre okullar 26 Haziran 2026 Cuma günü kapanacak.
