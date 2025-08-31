Altın mı, gümüş mü? 10 ipucu

Ekonomim yazarı Zeynep Aktaş, X hesabından altın ve gümüşle ilgili 10 yorumunu şöyle paylaştı:

1️⃣ Altın zirvede, gümüş hâlâ zirvesinin altında.

2️⃣ Altın istikrarlı, gümüşte oynaklık yüksek.

3️⃣ Altın güvenli liman, gümüş spekülatif fırsat.

4️⃣ Altın daha likit, gümüş dar piyasada.

5️⃣ Altın jeopolitikten beslenir, gümüş sanayiden.

6️⃣ Altın portföy dengeler, gümüş getiriyi zorlar.

7️⃣ Altın dolar & faizle izlenir, gümüş altın/gümüş oranıyla.

8️⃣ Altın uzun vadeli korur, gümüş kısa vadede sıçrar.

9️⃣ Altın daha sakin, gümüş daha heyecanlı.

🔟 Altın lider, gümüş yakalama peşinde.

Altın mı gümüş mü?

📌Seçim kriteriniz için 10 İpucu veriyorum

Not: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

