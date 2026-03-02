2. ara tatil ne zaman? Ara tatiller kalkacak mı?

025-2026 eğitim-öğretim yılı takvimiyle birlikte ikinci ara tatil tarihleri netleşti. Bu yıl takvimin en dikkat çekici özelliği, nisan ayında beklenen ara tatilin Ramazan Bayramı ile olan yakınlığı oldu.
İkinci ara tatil ne zaman?
Öğrenciler ve öğretmenler için Mart ayı, hem ara tatilin hem de dini bayramın birleştiği yoğun bir dinlenme dönemi olacak:
Ara Tatil Tarihleri: 16 - 20 Mart 2026
Tatile Giriş: 13 Mart Cuma (son ders zili ile)
Ramazan Bayramı: 20 - 21 - 22 Mart 2026 (Ara tatilin son günlerine denk geliyor)
Okula Dönüş: 23 Mart Pazartesi
Bakan Tekin: "Ara Tatiller Kalkmıyor, Düzenleniyor"
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ara tatillerin tamamen kaldırılacağı yönündeki spekülasyonlara açıklık getirdi. Bakanlığın üzerinde çalıştığı yeni modelin esasları şunlar:
İş Günü Sayısı Sabit: Okulların 180 iş günü devam etme zorunluluğu korunacak. Çocukların okula geldiği gün sayısı artırılmayacak.
Eylül Ayı Düzenlemesi: Ara tatillerin kaldırılması yerine, okulların açılış tarihinin Eylül ayının daha ileri bir tarihine ötelenmesi ve ara tatil günlerinin bu sürece eklenmesi planlanıyor.
Bayram Ayarı: Takvim hazırlanırken Ramazan ve Kurban bayramlarının denk geldiği tarihler baz alınarak esnek düzenlemeler yapılacak. Tatil süresi azaltılmayacak, sadece günlerin takvimdeki yeri optimize edilecek.