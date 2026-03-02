2. ara tatil ne zaman? Ara tatiller kalkacak mı?

Bakan Tekin: "Ara Tatiller Kalkmıyor, Düzenleniyor"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ara tatillerin tamamen kaldırılacağı yönündeki spekülasyonlara açıklık getirdi. Bakanlığın üzerinde çalıştığı yeni modelin esasları şunlar:

İş Günü Sayısı Sabit: Okulların 180 iş günü devam etme zorunluluğu korunacak. Çocukların okula geldiği gün sayısı artırılmayacak.

Eylül Ayı Düzenlemesi: Ara tatillerin kaldırılması yerine, okulların açılış tarihinin Eylül ayının daha ileri bir tarihine ötelenmesi ve ara tatil günlerinin bu sürece eklenmesi planlanıyor.

Bayram Ayarı: Takvim hazırlanırken Ramazan ve Kurban bayramlarının denk geldiği tarihler baz alınarak esnek düzenlemeler yapılacak. Tatil süresi azaltılmayacak, sadece günlerin takvimdeki yeri optimize edilecek.