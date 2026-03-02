Cevdet Yılmaz'dan kritik süreçte net mesaj: 'Makroekonomik temellerimiz sağlam'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik saldırılarının Türkiye ekonomisi üzerindeki olası etkilerini değerlendirdi. Türkiye’nin makroekonomik temellerinin sağlamlığına dikkat çeken Yılmaz, bölgedeki jeopolitik gelişmelerden kaynaklanabilecek risklere karşı ilgili kurumların ön alıcı tedbirler aldığını vurguladı.

"Gelişmeler yakından takip edilmeye devam edilecektir"

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Cevdet Yılmaz, Türkiye ekonomisinin bundan önce de birçok dışsal etkiye karşı dirençli yapısını ispat ettiğini ifade edip, şu ifadeleri kullandı:

"Makroekonomik temellerimiz sağlam.

Ekonomimiz bundan önce de yaşanan bir çok dışsal etkiye karşı dirençli yapısını ispat etti.

Bölgemizde yaşanan jeopolitik gelişmelerden kaynaklanacak geçici etkilere karşı kurumlarımız ön alıcı tedbirler almış durumda.

Gelişmeler yakından takip edilmeye devam edilecektir."