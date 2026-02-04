ARA
  TOKİ Düzce kura sonuçları açıklandı mı? Düzce TOKİ kura sonucu listesi sorgulama

TOKİ’nin Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "İlk Evim" projesinde, il il devam eden kura çekimleri Düzce ile sürdü. Peki TOKİ Düzce kura sonuçları açıklandı mı? Düzce TOKİ kura sonucu listesi sorgulama


29 Aralık 2025’te başlayan ve 27 Şubat 2026’ya kadar devam edecek olan takvim kapsamında, bugün Düzce’deki binlerce aile için ev sahibi olma yolunda ilk adım atıldı. 

Bakan Murat Kurum’un paylaştığı 2 - 8 Şubat haftası takvimine göre; Düzce’de 2 bin 470 konut için asil ve yedek hak sahipleri noter huzurunda belirlendi. Proje kapsamındaki konutların ilçelere göre dağılımı ve sonuçları, çekilişin hemen ardından dijital ortama aktarıldı. 

Hak sahipliği durumunuzu e-Devlet (TOKİ Kura Sonucu Sorgulama ekranı) üzerinden veya TOKİ’nin resmi web sitesinden T.C. kimlik numaranızla öğrenebilirsiniz. 

TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

Kurada ismi çıkan vatandaşlar için konut teslimatları, planlandığı üzere Mart 2027 itibarıyla başlayacak. 

 

Başvurusu olumsuz sonuçlanan adaylar, yatırdıkları katılım bedellerini geri alabilecekler:

İade Tarihi: Kura çekiminden 5 iş günü sonra iade talepleri alınmaya başlanacak.

İşlem Kanalı: Başvuru yapılan bankaya (Halkbank, Ziraat Bankası veya Emlak Katılım) göre, bankaların mobil uygulamaları veya internet şubelerindeki iade ekranları kullanılabilecek. 

  2 - 8 Şubat haftasının kura heyecanı diğer illerle devam edecek. Yarın, yani 5 Şubat Perşembe günü kura çekilişleri Afyonkarahisar ve Kahramanmaraş illeri için gerçekleştirilecek.
