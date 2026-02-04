Dijital anma platformu SimmortalS erişime açıldı

Teknoloji ile duyguları bir araya getiren SimmortalS, kaybettiklerimizin anılarını güvenli, saygılı ve kalıcı bir biçimde dijital ortamda yaşatmak amacıyla Türk girişimciler tarafından tasarlandı. “Saygı teknolojisi” yaklaşımını benimseyen platform; kayıp, yas ve hatırlama süreçlerini dijital dünyada güven ve hassasiyet temelinde yeniden ele alıyor.

SimmortalS.com’a üye olan kullanıcılar, kaybettikleri sevdikleri için özel hatıra sayfaları oluşturarak fotoğrafları, videoları ve yazılı anılarıyla yaşam öykülerini kalıcı bir dijital hafızaya dönüştürebiliyor. Bir arşivin ötesinde pek çok yenilikçi uygulama sunan platformda kullanıcılar; sevdikleri için kapsamlı yaşam öyküsü çizelgeleri hazırlayabiliyor, arka plan müziği ve özel çerçeve tasarımlarıyla sayfalarını kişiselleştirebiliyor.

“Yola Türkiye’den çıktık, evrensel bir ihtiyaca yanıt veriyoruz”

Teknoloji ile insan duygularını birleştiren SimmortalS’un Fikir Annesi ve Kurucu Ortağı Rahel Saranga, platformun çıkış noktasını şu sözlerle anlatıyor: “Herkes hatırlanmak ister, herkes hatırlanmaya değer. Kayıp, yas ve hatırlama gibi en insani deneyimler, bugüne kadar dijital dünyada yeterince ele alınmadı. Oysa hatırlamak, insan hikâyelerini, bağları ve değerleri geleceğe taşımaktır. Bu ihtiyaca insan odaklı teknolojiyle yanıt vermek için SimmortalS’ı geliştirdik."

Güvenli altyapısı, ölçeklenebilir mimarisi ve yapay zekâ destekli çözümleriyle kullanıcıların anıları üzerinde tam kontrol sahibi olmasını sağladıklarını belirten Rahel Saranga, “Uzun vadeli ve kalıcı bir dijital hafıza alanı sunuyoruz. Güçlü teknoloji yetkinliğimiz ve dijital altyapımızla kullanıcılara sürekli yenilikler sunmaya devam edeceğiz. Türkiye’de doğan bu platformu, farklı kültürlerde aynı evrensel ihtiyaca karşılık verebilen küresel bir anma ve hatırlama ağına dönüştürmeyi hedefliyoruz” dedi.