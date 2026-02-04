TKYD'ye ilk kadın başkan

3 Şubat 2026 Salı günü yapılan TKYD Yönetim Kurulu Toplantısı’nda alınan kararla, gelecek seçimli olağan genel kurul toplantısına kadar Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Sekreter yeniden belirlendi.

TKYD’nin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini; HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdürü Nilgün Şimşek Ata ve Genel Sekreterlik görevini Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdürü Müge Peker devraldı.

Böylece TKYD’nin kuruluşundan beri ilk defa bir kadın, Yönetim Kurulu Başkanlığı koltuğuna oturmuş oldu.

TKYD’nin yeni başkanı Ata, öncelikle değerli katkılarından dolayı geçmiş dönem başkanı G.Yaman Akgün ve daha önceki dönemlerde görev almış ve sektörün bugünlere ulaşmasında emeği geçmiş tüm başkan, yönetim kurulu üyeleri ve diğer üyelere teşekkürlerini sundu.

Ata, sermaye piyasalarının derinleşmesi, yatırımcı güveninin artması ve sürdürülebilir büyüme hedeflerinin gerçeğe dönüşmesinin güçlü bir portföy yönetimi sektörünün varlığıyla mümkün olabileceğini belirtti.

“Toplam portföy büyüklüğü; 12.2 trilyon TL’ye ulaştı”

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 2015 yılında fon kuruculuğunu portföy yönetimi şirketlerine devretmesi ve Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu’nun (TEFAS) Takasbank tarafından devreye alınmasının sektör için bir dönüm noktası olduğunu yeniden vurgulayan Ata, sözlerini “Yatırım fonlarına yatırımcı ilişkisinin artması fon çeşitliliğinin çoğalması, finansal okuryazarlığın gelişmesi ve TEFAS’ın etkin kullanılması sonucunda 2025 sonu itibarı ile yönetilen toplam portföy büyüklüğü; 12.2 trilyon TL’ye ulaştı. Bu büyüklük, GSYH’ımızın %21,17’i civarında” şeklinde sürdürdü.

“Portföy yönetimi şirket sayısı 80’in üzerine çıktı”

TKYD’nin önümüzdeki dönemde özellikle sermaye piyasalarının geliştirilmesi, yatırımcının korunması ve uzun vadeli tasarrufların artırılması konularına ağırlık vermeye devam edeceğini kaydeden Ata, “Sektörümüzün geçmişine bakıldığında 2015 itibarı ile 42 portföy yönetimi şirketi varken, şu anda bu sayı 80’in üzerine çıktı. Amacımız, sektörde faaliyet gösteren bütün kurumları TKYD çatısı altında toplayarak sektörün daha da güçlü temsilini sağlamaktır” dedi.

Yönetim Kurulu toplantısında gerçekleşen değişiklik ile Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyeleri şu isimlerden oluştu:

TKYD YÖNETİM KURULU

Nilgün Şimşek Ata HSBC Portföy Yönetimi A.Ş.

Hasan Halim Çun Inveo Portföy Yönetimi A.Ş.

Müge Peker Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.

Alim Telci Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş.

Burak Sezercan İş Portföy Yönetimi A.Ş.

Egemen Erden QNB Portföy Yönetimi A.Ş.

Emrah Yücel Rota Portföy Yönetimi A.Ş.

Emrah Ayrancı Ak Portföy Yönetimi A.Ş.

Eyüp Gülsün Garanti BBVA Portföy Yönetimi A.Ş.

Murat Özkan Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.

Yağız Oral TEB Portföy Yönetimi A.Ş.

TKYD DENETİM KURULU

Bengi Subaşı Gerçek Yapı Kredi Bankası A.Ş.

Cenk Dürüst TEB Portföy Yönetimi A.Ş.

Güçlü Çolak Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.