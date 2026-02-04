TOKİ Kırşehir kura sonuçları açıklandı mı? Kırşehir TOKİ kura sonucu sorgulama sayfası

TOKİ’nin Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "İlk Evim" projesinde heyecan tüm hızıyla sürüyor. 500 bin konut hedefiyle yola çıkılan projede, kura çekimleri Bakan Murat Kurum'un paylaştığı takvim doğrultusunda il il tamamlanıyor. TOKİ’nin 500 bin sosyal konut hamlesinde heyecan bugün Kırşehir ile devam etti. 4 Şubat 2026 Çarşamba günü Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen çekilişle, Kırşehirli vatandaşların ev sahibi olma hayalleri gerçeğe dönüştü.