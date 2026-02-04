TOKİ Kırşehir kura sonuçları açıklandı mı? Kırşehir TOKİ kura sonucu sorgulama sayfası

TOKİ’nin Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "İlk Evim" projesinde heyecan tüm hızıyla sürüyor. 500 bin konut hedefiyle yola çıkılan projede, kura çekimleri Bakan Murat Kurum'un paylaştığı takvim doğrultusunda il il tamamlanıyor. TOKİ’nin 500 bin sosyal konut hamlesinde heyecan bugün Kırşehir ile devam etti. 4 Şubat 2026 Çarşamba günü Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen çekilişle, Kırşehirli vatandaşların ev sahibi olma hayalleri gerçeğe dönüştü.
TOKİ’nin 500 bin Sosyal Konut Projesi kapsamında, Kırşehir’de inşa edilecek toplam 1.633 konut için beklenen kura çekimi 4 Şubat 2026 Çarşamba günü saat 11.00’de noter huzurunda tamamlandı. Çekilişin sonuçlanmasıyla birlikte asil ve yedek hak sahibi listeleri, T.C. kimlik numarası ile erişilebilen resmi sorgulama platformlarında paylaşıldı.
Sonuç Sorgulama ve Sonraki Süreç
Kura sonuçlarına, TOKİ’nin resmi web sitesi ve e-Devlet üzerinden ulaşılabilir. Listelerde adı yer alan vatandaşları şu süreçler bekliyor:
Asil Hak Sahipleri: TOKİ tarafından ilan edilecek takvim dahilinde sözleşme imzalama aşamasına geçecekler.
Yedek Adaylar: Asil listedeki hak sahiplerinden şartları sağlamayan veya hakkından feragat edenlerin olması durumunda, mevcut sıralamaya göre konut sahibi olma imkânı yakalayacaklar.
Duyurular: Ödeme planları, sözleşme tarihleri ve konut teslim detayları TOKİ’nin resmi kanalları aracılığıyla duyurulacak.
Başvuru Bedeli İadesi Nasıl Alınır?
Kurada adı çıkmayan adaylar, yatırdıkları katılım bedelini kura tarihinden 5 iş günü sonra ilgili bankalardan tahsil edebilirler:
Halkbank ve Emlak Katılım: Bankaların internet şubeleri veya iade sorgulama ekranları üzerinden talepte bulunulabilir.
Ziraat Bankası: İade işlemleri Ziraat Mobil uygulaması üzerinden kolaylıkla gerçekleştirilebilir.
TOKİ kura maratonu hız kesmeden devam ediyor. Bir sonraki çekilişler 5 Şubat Perşembe günü Afyonkarahisar ve Kahramanmaraş illeri için yapılacak.