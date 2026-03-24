2026 KPSS başvuruları ne zaman başlayacak? ÖSYM KPSS başvuru ve sınav tarihleri

2026 yılı KPSS (Kamu Personel Seçme Sınavı) takvimi, ÖSYM tarafından yayımlanan güncel sınav takvimiyle birlikte netleşti. 2026 yılının bir "çift yıl" olması nedeniyle, bu yıl yapılacak sınavlar hem B grubu kadrolar (merkezi atama) hem de öğretmenlik ve A grubu kadrolar için büyük önem taşıyor. Peki 2026 KPSS başvuruları ne zaman başlayacak? ÖSYM KPSS başvuru ve sınav tarihleri

Ekonomist
ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 yılı sınav takvimi ile birlikte Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) oturumlarına dair tüm tarihler netleşti. 2026 yılının bir "çift yıl" olması, bu sınavın hem öğretmenlik ve A grubu kadrolar hem de merkezi atama ile personel alan B grubu kadrolar için kullanılacağı anlamına geliyor.

KPSS Lisans Oturumları (Genel Yetenek-Genel Kültür / Eğitim Bilimleri)

Başvuru Tarihleri: 1 – 13 Temmuz 2026

Sınav Tarihi: 6 Eylül 2026

Sonuç Açıklama: 7 Ekim 2026

 KPSS Lisans (Alan Bilgisi)

1. Gün Oturumları: 12 Eylül 2026

2. Gün Oturumları: 13 Eylül 2026

Sonuç Açıklama: 7 Ekim 2026

Hatırlatma: Başvuru tarihlerini kaçıran adaylar için her oturumun belirlenmiş bir "Geç Başvuru Günü" bulunmaktadır. Ancak bu tarihlerde yapılan başvurularda sınav ücreti %50 artırımlı olarak ödenmektedir.

 KPSS Ön Lisans

Başvuru Tarihleri: 29 Temmuz – 10 Ağustos 2026

Sınav Tarihi: 4 Ekim 2026

Sonuç Açıklama: 30 Ekim 2026

 KPSS Ortaöğretim (Lise)

Başvuru Tarihleri: 27 Ağustos – 8 Eylül 2026

Sınav Tarihi: 25 Ekim 2026

Sonuç Açıklama: 19 Kasım 2026

 

 KPSS DHBT (Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi)

Başvuru Tarihleri: 22 – 30 Eylül 2026

Sınav Tarihi: 1 Kasım 2026

Sonuç Açıklama: 25 Kasım 2026
