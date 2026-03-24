2026 KPSS başvuruları ne zaman başlayacak? ÖSYM KPSS başvuru ve sınav tarihleri

ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 yılı sınav takvimi ile birlikte Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) oturumlarına dair tüm tarihler netleşti. 2026 yılının bir "çift yıl" olması, bu sınavın hem öğretmenlik ve A grubu kadrolar hem de merkezi atama ile personel alan B grubu kadrolar için kullanılacağı anlamına geliyor.
KPSS Lisans Oturumları (Genel Yetenek-Genel Kültür / Eğitim Bilimleri)
Başvuru Tarihleri: 1 – 13 Temmuz 2026
Sınav Tarihi: 6 Eylül 2026
Sonuç Açıklama: 7 Ekim 2026
KPSS Lisans (Alan Bilgisi)
1. Gün Oturumları: 12 Eylül 2026
2. Gün Oturumları: 13 Eylül 2026
Sonuç Açıklama: 7 Ekim 2026
Hatırlatma: Başvuru tarihlerini kaçıran adaylar için her oturumun belirlenmiş bir "Geç Başvuru Günü" bulunmaktadır. Ancak bu tarihlerde yapılan başvurularda sınav ücreti %50 artırımlı olarak ödenmektedir.
KPSS Ön Lisans
Başvuru Tarihleri: 29 Temmuz – 10 Ağustos 2026
Sınav Tarihi: 4 Ekim 2026
Sonuç Açıklama: 30 Ekim 2026
KPSS Ortaöğretim (Lise)
Başvuru Tarihleri: 27 Ağustos – 8 Eylül 2026
Sınav Tarihi: 25 Ekim 2026
Sonuç Açıklama: 19 Kasım 2026