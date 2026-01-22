2026 KPSS başvuruları ne zaman? KPSS Lisans, Önlisans, Ortaöğretim, DHBT sınav tarihleri

ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimiyle birlikte kamu personeli adaylarının en çok beklediği KPSS Lisans (Genel Yetenek - Genel Kültür) oturumuna dair tarihler kesinleşmiş oldu. Paylaştığınız bu takvim, özellikle Eylül ayındaki sınav tarihine odaklanan adaylar için hazırlık sürecini planlamak adına kritik bir öneme sahip.