2026 KPSS başvuruları ne zaman? KPSS Lisans, Önlisans, Ortaöğretim, DHBT sınav tarihleri

ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimiyle birlikte kamu personeli adaylarının en çok beklediği KPSS Lisans (Genel Yetenek - Genel Kültür) oturumuna dair tarihler kesinleşmiş oldu. Paylaştığınız bu takvim, özellikle Eylül ayındaki sınav tarihine odaklanan adaylar için hazırlık sürecini planlamak adına kritik bir öneme sahip.
Söz konusu sınav sürecine dair netleşen takvim ve dikkat edilmesi gereken noktalar şu şekildedir:
2026 KPSS Lisans Takvimi Özeti
|İşlem
|Tarih
|Başvuru Dönemi
|1 - 13 Temmuz 2026
|Geç Başvuru Dönemi
|22 - 23 Temmuz 2026
|Sınav Tarihi
|6 Eylül 2026
|Sonuçların İlanı
|7 Ekim 2026
2026 KPSS Alan Bilgisi 1. Gün Takvimi
|Süreç
|Tarih
|Başvuru Dönemi
|1 - 13 Temmuz 2026
|Geç Başvuru Dönemi
|22 - 23 Temmuz 2026
|Sınav Tarihi
|12 Eylül 2026
|Sonuçların İlanı
|7 Ekim 2026
2026 KPSS Alan Bilgisi 2. Gün Takvimi
|İşlem Türü
|Belirlenen Tarih
|Başvuru Dönemi
|1 - 13 Temmuz 2026
|Geç Başvuru Dönemi
|22 - 23 Temmuz 2026
|Sınav Tarihi
|13 Eylül 2026
|Sonuçların İlanı
|7 Ekim 2026
2026 KPSS Ön Lisans Takvimi
Normal Başvuru Süreci: 29 Temmuz - 10 Ağustos 2026
Geç Başvuru Günleri: 19 - 20 Ağustos 2026
Sınav Tarihi: 4 Ekim 2026
Sonuçların İlanı: 30 Ekim 2026
2026 KPSS Ortaöğretim Takvimi
Normal Başvuru Dönemi: 27 Ağustos - 8 Eylül 2026
Geç Başvuru Dönemi: 15 - 16 Eylül 2026 (Not: Paylaştığınız bilgideki Ağustos ayı, ÖSYM takviminde Eylül olarak güncellenmiştir).
Sınav Tarihi: 25 Ekim 2026
Sonuçların İlanı: 19 Kasım 2026
2026 KPSS DHBT Takvimi
|İşlem Türü
|Belirlenen Tarih
|Normal Başvuru Dönemi
|22 - 30 Eylül 2026
|Geç Başvuru Günü
|5 Ekim 2026
|Sınav Tarihi
|1 Kasım 2026
|Sonuçların İlanı
|25 Kasım 2026