  • 2026 KPSS başvuruları ne zaman? KPSS Lisans, Önlisans, Ortaöğretim, DHBT sınav tarihleri

2026 yılı için KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) takvimi ÖSYM tarafından resmen açıklandı. Milyonlarca adayın beklediği başvuru ve sınav tarihleri, 2026 yılının seçimler ve yoğun sınav trafiği göz önüne alınarak planlandı. Peki 2026 KPSS başvuruları ne zaman? KPSS Lisans, Önlisans, Ortaöğretim, DHBT sınav tarihleri


ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimiyle birlikte kamu personeli adaylarının en çok beklediği KPSS Lisans (Genel Yetenek - Genel Kültür) oturumuna dair tarihler kesinleşmiş oldu. Paylaştığınız bu takvim, özellikle Eylül ayındaki sınav tarihine odaklanan adaylar için hazırlık sürecini planlamak adına kritik bir öneme sahip.

Söz konusu sınav sürecine dair netleşen takvim ve dikkat edilmesi gereken noktalar şu şekildedir:

2026 KPSS Lisans Takvimi Özeti

İşlemTarih
Başvuru Dönemi1 - 13 Temmuz 2026
Geç Başvuru Dönemi22 - 23 Temmuz 2026
Sınav Tarihi6 Eylül 2026
Sonuçların İlanı7 Ekim 2026

2026 KPSS Alan Bilgisi 1. Gün Takvimi

SüreçTarih
Başvuru Dönemi1 - 13 Temmuz 2026
Geç Başvuru Dönemi22 - 23 Temmuz 2026
Sınav Tarihi12 Eylül 2026
Sonuçların İlanı7 Ekim 2026

2026 KPSS Alan Bilgisi 2. Gün Takvimi

İşlem TürüBelirlenen Tarih
Başvuru Dönemi1 - 13 Temmuz 2026
Geç Başvuru Dönemi22 - 23 Temmuz 2026
Sınav Tarihi13 Eylül 2026
Sonuçların İlanı7 Ekim 2026

2026 KPSS Ön Lisans Takvimi

Normal Başvuru Süreci: 29 Temmuz - 10 Ağustos 2026

Geç Başvuru Günleri: 19 - 20 Ağustos 2026

Sınav Tarihi: 4 Ekim 2026

Sonuçların İlanı: 30 Ekim 2026

2026 KPSS Ortaöğretim Takvimi

Normal Başvuru Dönemi: 27 Ağustos - 8 Eylül 2026

Geç Başvuru Dönemi: 15 - 16 Eylül 2026 (Not: Paylaştığınız bilgideki Ağustos ayı, ÖSYM takviminde Eylül olarak güncellenmiştir).

Sınav Tarihi: 25 Ekim 2026

Sonuçların İlanı: 19 Kasım 2026

2026 KPSS DHBT Takvimi

İşlem TürüBelirlenen Tarih
Normal Başvuru Dönemi22 - 30 Eylül 2026
Geç Başvuru Günü5 Ekim 2026
Sınav Tarihi1 Kasım 2026
Sonuçların İlanı25 Kasım 2026
