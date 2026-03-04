TOKİ Muğla çekilişi ertelendi mi? TOKİ Muğla kurası ne zaman yapılacak?

4 Mart 2026 Çarşamba günü yapılması planlanan Muğla TOKİ çekilişi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan son dakika duyurusuyla ileri bir tarihe ertelendi.
Daha önce 4 Mart olarak planlanan ancak ertelenen Muğla kura çekimi, yeni takvime göre 9 Mart 2026 Pazartesi günü saat 11.00’de gerçekleştirilecek.
Yer: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi.
İzleme Seçenekleri: Noter huzurunda yapılacak çekiliş, TOKİ’nin resmi YouTube kanalı ve sosyal medya hesaplarından canlı olarak takip edilebilecek.
İlçe Bazlı Konut Dağılımı
Muğla genelinde inşa edilecek toplam 6 bin 417 konutun ilçelere göre dağılımı şu şekildedir:
|İlçe
|Konut Sayısı
|Menteşe (Merkez)
|5.400
|Bodrum
|500
|Milas
|200
|Fethiye
|150
|Seydikemer
|75
|Kavaklıdere
|50
|Köyceğiz
|42
Muğla TOKİ Konut Fiyatları ve Ödeme Tablosu
Sosyal konut projesi kapsamında sunulan daire tipleri ve ödeme planları, uygun taksit seçenekleriyle dikkat çekiyor:
|Konut Tipi
|Satış Fiyatı
|Peşinat (%10)
|Vade
|Aylık Taksit
|1+1 (55 m²)
|1.800.000 TL
|180.000 TL
|240 Ay
|6.750 TL
|2+1 (65 m²)
|2.200.000 TL
|220.000 TL
|240 Ay
|8.250 TL
|2+1 (80 m²)
|2.650.000 TL
|265.000 TL
|240 Ay
|9.938 TL
Not: Kurada hak sahibi olan vatandaşlar, sözleşme aşamasında konut bedelinin %10'unu peşin ödeyerek 20 yıl (240 ay) vade imkanından yararlanabilecekler.