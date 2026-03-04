ARA
  TOKİ Muğla çekilişi ertelendi mi? TOKİ Muğla kurası ne zaman yapılacak?

TOKİ Muğla çekilişi ertelendi mi? TOKİ Muğla kurası ne zaman yapılacak?

TOKİ’nin "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi kapsamında Muğla için beklenen kura çekimi sürecinde önemli bir takvim değişikliği yaşandı. Peki TOKİ Muğla çekilişi ertelendi mi? TOKİ Muğla kurası ne zaman yapılacak?

TOKİ Muğla çekilişi ertelendi mi? TOKİ Muğla kurası ne zaman yapılacak?

4 Mart 2026 Çarşamba günü yapılması planlanan Muğla TOKİ çekilişi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan son dakika duyurusuyla ileri bir tarihe ertelendi.

Daha önce 4 Mart olarak planlanan ancak ertelenen Muğla kura çekimi, yeni takvime göre 9 Mart 2026 Pazartesi günü saat 11.00’de gerçekleştirilecek.

Yer: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi.

İzleme Seçenekleri: Noter huzurunda yapılacak çekiliş, TOKİ’nin resmi YouTube kanalı ve sosyal medya hesaplarından canlı olarak takip edilebilecek.

İlçe Bazlı Konut Dağılımı

Muğla genelinde inşa edilecek toplam 6 bin 417 konutun ilçelere göre dağılımı şu şekildedir:

İlçeKonut Sayısı
Menteşe (Merkez)5.400
Bodrum500
Milas200
Fethiye150
Seydikemer75
Kavaklıdere50
Köyceğiz42

Muğla TOKİ Konut Fiyatları ve Ödeme Tablosu

Sosyal konut projesi kapsamında sunulan daire tipleri ve ödeme planları, uygun taksit seçenekleriyle dikkat çekiyor:

Konut TipiSatış FiyatıPeşinat (%10)VadeAylık Taksit
1+1 (55 m²)1.800.000 TL180.000 TL240 Ay6.750 TL
2+1 (65 m²)2.200.000 TL220.000 TL240 Ay8.250 TL
2+1 (80 m²)2.650.000 TL265.000 TL240 Ay9.938 TL

Not: Kurada hak sahibi olan vatandaşlar, sözleşme aşamasında konut bedelinin %10'unu peşin ödeyerek 20 yıl (240 ay) vade imkanından yararlanabilecekler.
