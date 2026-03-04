2026 ara tatil ne zaman? MEB okul 2. ara tatil takvimi

Tatilin Önemi: Akademik ve Psikolojik Mola

MEB'in de vurguladığı gibi bu ara tatil uygulaması;

Sınav Sonrası Dinlenme: Yoğun geçen ilk yazılı yoklamaların ardından öğrencilerin üzerindeki akademik baskıyı azaltmayı,

Bayram Kavuşması: Bayramın tatil içine denk gelmesiyle öğrencilerin aile büyüklerini ziyaret etmelerine ve geleneksel bayram coşkusunu ders stresi olmadan yaşamalarına,

Planlama: Öğretmenlerin ise ikinci dönemin geri kalanı için mesleki çalışmalarını ve planlamalarını yapmalarına imkan tanıyor.