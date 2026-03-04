ARA
DOLAR
43,98
0,07%
DOLAR
EURO
51,17
0,01%
EURO
ALTIN
7354,14
0,00%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

2026 ara tatil ne zaman? MEB okul 2. ara tatil takvimi

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 2025-2026 akademik takvimi, bu yıl bayram coşkusu ile okul tatilini aynı döneme denk getirerek öğrenciler ve veliler için uzun bir dinlenme fırsatı sunuyor. Peki 2026 ara tatil ne zaman? MEB okul 2. ara tatil takvimi

Ekonomist
Ekonomist
[email protected]

2026 ara tatil ne zaman? MEB okul 2. ara tatil takvimi

Bu yıl akademik takvim ile dini bayramın kesişmesi, Mart ayının ikinci yarısını tamamen tatil moduna sokuyor. MEB takvimine göre süreç şu şekilde işleyecek:

2026 İkinci Ara Tatil ve Ramazan Bayramı Takvimi

 Ara Tatil Başlangıcı: 16 Mart 2026 Pazartesi

Kadir Gecesi: 14 Mart Cumartesi (Tatil öncesindeki hafta sonu)

Ramazan Bayramı Arefesi: 19 Mart 2026 Perşembe (Ara tatilin içinde)

Ramazan Bayramı 1. Gün: 20 Mart 2026 Cuma (Ara tatilin içinde)

Ara Tatil Bitişi: 22 Mart 2026 Pazar

Öğrenciler Kaç Gün Tatil Yapacak?

Öğrenciler, 13 Mart Cuma günü son ders zilinin çalmasıyla birlikte toplamda 9 günlük kesintisiz bir tatile çıkmış olacaklar.

Hafta Sonu: 14-15 Mart (Tatil başlıyor)

Ara Tatil Hafta İçi: 16-20 Mart (Bayram bu günlere denk geliyor)

Hafta Sonu: 21-22 Mart (Tatilin son günleri)

Okullar Ne Zaman Açılacak? 

9 günlük molanın ardından tüm öğrenciler 23 Mart 2026 Pazartesi günü ders başı yapacaklar.

Tatilin Önemi: Akademik ve Psikolojik Mola

MEB'in de vurguladığı gibi bu ara tatil uygulaması;

Sınav Sonrası Dinlenme: Yoğun geçen ilk yazılı yoklamaların ardından öğrencilerin üzerindeki akademik baskıyı azaltmayı,

Bayram Kavuşması: Bayramın tatil içine denk gelmesiyle öğrencilerin aile büyüklerini ziyaret etmelerine ve geleneksel bayram coşkusunu ders stresi olmadan yaşamalarına,

Planlama: Öğretmenlerin ise ikinci dönemin geri kalanı için mesleki çalışmalarını ve planlamalarını yapmalarına imkan tanıyor.
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL