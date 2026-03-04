Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor ve bitiyor? 2026 Ramazan Bayramı tatili kaç gün?

İslam alemi için on bir ayın sultanı Ramazan’ın manevi huzuru yaşanırken, bir yandan da bayram hazırlıkları ve tatil planları için takvimler kontrol edilmeye başlandı. 2026 yılı dökümüne göre, bu yıl Ramazan ayı 29 gün sürecek ve bayram Mart ayının ikinci yarısında kutlanacak.