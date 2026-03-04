Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor ve bitiyor? 2026 Ramazan Bayramı tatili kaç gün?

İslam alemi için on bir ayın sultanı Ramazan’ın manevi huzuru yaşanırken, bir yandan da bayram hazırlıkları ve tatil planları için takvimler kontrol edilmeye başlandı. 2026 yılı dökümüne göre, bu yıl Ramazan ayı 29 gün sürecek ve bayram Mart ayının ikinci yarısında kutlanacak.
2026 Ramazan Bayramı Tarihleri
Bayram bu yıl hafta sonu ile birleşen bir takvime sahip:
Ramazan Arife Günü: 19 Mart 2026 Perşembe (Yarım gün tatil)
Bayramın 1. Günü: 20 Mart 2026 Cuma
Bayramın 2. Günü: 21 Mart 2026 Cumartesi
Bayramın 3. Günü: 22 Mart 2026 Pazar
Ramazan Bayramı Tatili Kaç Gün Sürecek?
2026 yılındaki takvim dizilimi, resmi tatilin hafta sonu tatiliyle çakışmasına neden oluyor:
Resmi Tatil: Arife günü öğleden sonra başlayıp Pazar akşamı sona eren toplam 3,5 günlük bir resmi tatil süreci bulunuyor.
Hafta Sonu Etkisi: Bayramın ikinci ve üçüncü günleri zaten hafta sonuna (Cumartesi-Pazar) denk geldiği için, kamu çalışanları adına ekstra bir "9 günlük tatil" ilanı yapılması bu yıl takvimsel olarak pek olası görünmüyor. Ancak hükümetin Perşembe ve Cuma günlerini idari izin kapsamına alıp almayacağı Mart ayı ortasında netleşecektir.