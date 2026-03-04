TOKİ İstanbul çekilişi ne zaman yapılacak? Gözler İstanbul TOKİ kura sonuçlarında

Resmi makamlar henüz İstanbul için gün ve saat belirten bir duyuru yapmamış olsa da, kura akışına bakıldığında tablonun şu şekilde netleşmesi bekleniyor:

Beklenen Tarih Aralığı: İstanbul kuralarının 9-14 Mart 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilmesi öngörülüyor.

İki Aşamalı Çekiliş: Belirttiğiniz gibi, 100 bin konutluk dev kontenjan nedeniyle kuraların Avrupa Yakası ve Anadolu Yakası olarak ayrılması, hatta ilçe bazlı (Esenler, Başakşehir, Tuzla, Silivri vb.) farklı günlere yayılması bekleniyor.

Resmi Duyuru Ne Zaman? Bakan Murat Kurum'un hafta sonu yapacağı sosyal medya paylaşımıyla, İstanbul'un ilçe ilçe hangi gün çekileceğinin netleşeceği tahmin ediliyor.