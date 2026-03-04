TOKİ İstanbul çekilişi ne zaman yapılacak? Gözler İstanbul TOKİ kura sonuçlarında

100 bin konutluk dev kontenjanı ve 1,2 milyonu aşan başvuru sayısıyla projenin amiral gemisi olan İstanbul için takvim netleşmeye başladı. 75 ilde kura çekimlerinin tamamlanmasının ardından gözler TOKİ İstanbul kura tarihlerine çevrildi.
Resmi makamlar henüz İstanbul için gün ve saat belirten bir duyuru yapmamış olsa da, kura akışına bakıldığında tablonun şu şekilde netleşmesi bekleniyor:
Beklenen Tarih Aralığı: İstanbul kuralarının 9-14 Mart 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilmesi öngörülüyor.
İki Aşamalı Çekiliş: Belirttiğiniz gibi, 100 bin konutluk dev kontenjan nedeniyle kuraların Avrupa Yakası ve Anadolu Yakası olarak ayrılması, hatta ilçe bazlı (Esenler, Başakşehir, Tuzla, Silivri vb.) farklı günlere yayılması bekleniyor.
Resmi Duyuru Ne Zaman? Bakan Murat Kurum'un hafta sonu yapacağı sosyal medya paylaşımıyla, İstanbul'un ilçe ilçe hangi gün çekileceğinin netleşeceği tahmin ediliyor.
Bu Hafta (2-8 Mart) Kesinleşen Kura Takvimi
İstanbul kuraları öncesinde bu hafta sonuna kadar 4 büyük ilde hak sahipleri belirlenmiş olacak. İşte kesinleşen tarihler:
|Tarih
|İl
|Konut Sayısı
|3 Mart Salı
|Ankara
|31.073 (Tamamlandı)
|4 Mart Çarşamba
|Muğla
|6.417 (Ertelendi)
|6 Mart Cuma
|İzmir
|21.020
|6 Mart Cuma
|Hatay
|13.289
Başvuru Sonuçları ve Listeler Hakkında Bilgi
Kabul/Red Listesi: İstanbul için "başvurusu kabul edilenler" listesi henüz TOKİ'nin resmi sitesinde yayımlanmadı. Kura çekiminden hemen önce veya çekim haftasının başında bu listelerin "Projeler" sekmesi altında ilan edilmesi bekleniyor.
Sonuç Sorgulama: Kuralar çekildikten sonra sonuçlar, noter onayının ardından yaklaşık 2-4 saat içerisinde e-Devlet’teki "Kura Sonucu Sorgulama" ekranına yansıtılacaktır.
Önemli Hatırlatma: İstanbul kura çekim yerinin (Halkalı Kapalı Spor Salonu veya benzeri büyük bir merkez) ve kesin saatinin açıklanmasıyla birlikte, başvuru sahiplerinin e-Devlet üzerinden "Başvuru Durumu"nu kontrol ederek "Kura Listesine Dahil Edildi" ibaresini görmeleri gerekmektedir.