Milyonlarca adayın geleceğini belirleyecek olan 2026 YKS maratonu resmen başladı! Üniversite hayali kuran 2.4 milyon öğrenci, sınavın ilk aşaması olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) oturumunda ter döktü. Saat 10.15'te başlayan ve 165 dakika süren sınavın ardından kapıların açılmasıyla birlikte hem okul önlerinde hem de sosyal medyada büyük bir hareketlilik yaşandı.

Peki, 2026 TYT zor muydu, kolay mıydı? Sınav salonlarından çıkan adaylar ve dışarıda heyecanla bekleyen aileler ilk oturumu nasıl değerlendirdi? İşte okul önlerinden sıcak röportajlar, uzman görüşleri ve sosyal medyada öne çıkan YKS TYT sınav yorumları...

Sınav sabahı erken saatlerden itibaren okul bahçeleri adeta iğne atsan yere düşmeyecek bir yoğunluğa sahne oldu. Kimlik ve sınav giriş belgelerini yanına alan öğrenciler kapılarda kuyruklar oluştururken, velilerin heyecanlı bekleyişi ve duaları dikkat çekti.