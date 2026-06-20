Milyonlarca adayın geleceğini belirleyecek olan 2026 YKS maratonu resmen başladı! Üniversite hayali kuran 2.4 milyon öğrenci, sınavın ilk aşaması olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) oturumunda ter döktü. Saat 10.15'te başlayan ve 165 dakika süren sınavın ardından kapıların açılmasıyla birlikte hem okul önlerinde hem de sosyal medyada büyük bir hareketlilik yaşandı.
Peki, 2026 TYT zor muydu, kolay mıydı? Sınav salonlarından çıkan adaylar ve dışarıda heyecanla bekleyen aileler ilk oturumu nasıl değerlendirdi? İşte okul önlerinden sıcak röportajlar, uzman görüşleri ve sosyal medyada öne çıkan YKS TYT sınav yorumları...
Sınav sabahı erken saatlerden itibaren okul bahçeleri adeta iğne atsan yere düşmeyecek bir yoğunluğa sahne oldu. Kimlik ve sınav giriş belgelerini yanına alan öğrenciler kapılarda kuyruklar oluştururken, velilerin heyecanlı bekleyişi ve duaları dikkat çekti.
İstanbul Üniversitesi gibi büyük merkezlerde yoğun güvenlik önlemleri alınırken, okulları karıştıran bazı şanssız adayların imdadına motorize polis ekipleri yetişti ve öğrencileri son dakikada salonlara ulaştırdı.
2 Adaylar ve veliler sınav öncesi ne dedi?
Mehtap San (Veli): "Sınav binasına sabah 7.45'te geldik. Büyük kızımda da erkenden gelmiştik, bunu bir gelenek haline getirdik. Hazırlık sürecinde üzerimize düşeni yaptık. Bir anne olarak kaygılıyım ama kızıma güveniyorum."
Ecrin Esma San (Aday): "Okul birincisiyim ve 4 yıldır düzenli çalışıyorum. Hedefim İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi. Çok emek verdim, umarım karşılığını alırım."
Muhammed Barut (Aday): "Kendimi çok rahat hissediyorum. Bilgisayar mühendisliği istiyorum ve hazırlık sürecinde soru sayısına değil, tamamen süre odaklı, saat saat planlı çalıştım. Sınavda bir sorun yaşayacağımı düşünmüyorum."
Öykü Naz Özkanlı (Aday): "Ben dil öğrencisiyim. Çin Dili ve Edebiyatı okumak istiyorum, yarın YDT’ye de gireceğim. Çince zor bir dil ve iş imkanı yüksek olduğu için bu alanı seçtim."
Kaynak: Hürriyet
3 2026 TYT soru yorumları: hangi ders zorladı?
Sınav süresinin tamamlanmasıyla birlikte dijital ortamlarda ve eğitim forumlarında TYT soru analizleri yapılmaya başlandı. Genel eğilim, sınavın geçmiş yıllara benzer bir zorluk seviyesinde olduğu ancak zaman yönetiminin belirleyici rol oynadığı yönünde.
📌 Türkçe Testi: "Uzun Paragraflar"
2026 TYT'nin en çok konuşulan ve en çok vakit kaybettiren kısmı yine Türkçe oldu. Adaylar, metinlerin uzunluğundan ve şıkların birbirine çok yakın olmasından yakındı. Okuduğunu hızlı anlama becerisi bu yıl da sınavın kilidini oluşturdu.
📌 Matematik Testi: "Sorular Kolay Ama Süre Yetmedi"
Matematik soruları genel olarak mantık yürütmeye dayalı, çözülebilir düzeyde bulundu. Ancak problemlerin işlem yoğunluğu nedeniyle öğrencilerin soru başına harcadığı süre arttı.
📌 Sosyal ve Fen Bilimleri: "Dikkat ve Hız Kazandı"
Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri testleri, ÖSYM'nin klasik çizgisini yansıttı. Tarih ve Coğrafya sorularında temel bilgiyle birlikte yorum yeteneği ölçülürken, Din Kültürü ve Felsefe soruları bazı adayları şaşırtmayı başardı.
Bugün saat 10.15'te başlayan ve 165 dakika süren maraton 12.45 itibarıyla sona erdi. Adaylara Türkçe'den 40, Matematik'ten 40, Sosyal Bilimler'den 25 ve Fen Bilimleri'nden 20 soru yöneltildi.
Sınavın ardından gelen ilk yorumlar, 2026 TYT'nin geçmiş yıllara kıyasla daha yoğun bir yorumlama becerisi gerektirdiği yönünde. Özellikle zaman yönetimi konusunda birçok öğrencinin zorlandığı görülüyor. Eğitim uzmanları ise sınavın genel olarak dengeli ancak dikkat gerektiren sorulardan oluştuğunu belirtiyor.
5 TYT ders ders soru yorumları 2026
Sosyal medya platformu X (Twitter) ve eğitim forumlarında paylaşılan bilgilere göre ders bazında öne çıkan sınav yorumları şu şekilde:
📌 TYT Türkçe Yorumları: "Yine Uzun Paragraflar"
Her yıl olduğu gibi bu yıl da TYT'nin en çok konuşulani Türkçe soruları oldu.
Adaylar, paragraf sorularının oldukça uzun ve çeldiricilerinin güçlü olmasından şikayetçi.
Kitap okuma alışkanlığı olan ve hızlı okuma becerisine sahip öğrencilerin öne geçeceği bir sınav geride kaldı.
📌 TYT Matematik Yorumları: "Zaman Yetmedi"
Matematik testi, sınavın belirleyici alanlarından biri oldu.
Öğrenciler, testin içinde 5-6 tane oldukça basit ve temel mantık sorusu yer aldığını aktardı.
Ancak problemler ve yeni nesil soruların işlem yoğunluğu nedeniyle birçok aday süreyi yetiştirmekte zorlandığını ifade etti.
Tarih ve Felsefe soruları ise genel olarak net ve anlaşılır bulundu.
📌 TYT Fen Bilimleri Yorumları: "Standart ve Net"
Sözel ve eşit ağırlık öğrencilerinin de şansını denediği Fen Bilimleri testi, geçmiş yıllardaki TYT formatına benzerlik gösterdi. Formüllerden ziyade temel mantık ve günlük hayatla ilişkilendirilmiş sorular ön plandaydı.
6 Öğrencilerden ilk YKS TYT 2026 tepkileri
"Denemelere göre daha zordu." > "Geçen yıl çok çalışmıştım, bu yıl dershanede sınava hazırlandım. Türkçe ve Matematik soruları genel olarak girdiğim Türkiye geneli denemelere göre daha zordu."
"Felsefe sorularında çok zaman kaybettim." > "Bu yıl ilk kez sınava girdim. Çok heyecanlandığım için bazı soruları 2-3 kez okumak zorunda kaldım. Beni en çok Felsefe soruları zorladı."
"Matematik kolay mantık soruları içeriyordu ama zaman aldı." > "Matematik soruları beni çok zorladı. Türkçe sorularına tekrar göz atmak için zamanım yetmedi ama genel olarak yapılabilir düzeydeydi."
7 2026 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖSYM tarafından yayınlanan resmi sınav takvimine göre, 2026 YKS (TYT, AYT ve YDT) sonuçları 22 Temmuz tarihinde adayların erişimine açılacak. Öğrenciler T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden puanlarını öğrenebilecekler.
8 Sosyal medyada öne çıkan TYT öğrenci tepkileri
X (Twitter) ve eğitim platformlarında sınavın hemen ardından yapılan dikkat çekici bazı paylaşımlar ise şöyle:
"Türkçe paragraflarını okurken resmen ömrümden ömür gitti. Türkçe bitsin diye matematik sorularından süre çalmak zorunda kaldım."
"Matematik soruları çözülmeyecek gibi değildi ama her bir soruya 2-3 dakika harcamak sınavı yetiştirmeyi imkansız hale getirdi."
"2024 ve 2025 TYT'sine göre kıyaslarsam, ÖSYM çizgisini bozmamış. Yine hız ve dikkat kazandı."