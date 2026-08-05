Malta bayraklı dev kruvaziyer Marmaris'te: Binlerce turist ilçeye geldi

Yunanistan'ın Rodos Adası'ndan hareket eden 295 metre uzunluğundaki "Mein Schiff 5" adlı kruvaziyer, sabah saatlerinde Muğla'nın Marmaris ilçesindeki limana yanaştı.
1 2 binden fazla yolcu bulunuyor
Gemide, çoğu Alman 2 bin 768 yolcu ve 953 personel bulunduğu belirtildi.
Gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, Marmaris Müzesi, Marmaris Yat Limanı ve Uzunyalı Sahili'ni gezdi.
2 Tarihi ve turistik yerler ziyaret edidi
İlçe merkezindeki tarihi ve turistik yerleri gruplar halinde ziyaret eden yolcular, deniz kenarındaki restoran ve kafeteryalarda vakit geçirdi.
3 Bazıları günübirlik koy turlarına katıldı
Dalyan Kaunos ve günübirlik koy turlarına da çok sayıda turist katıldı.
4 Santorini Adası'na hareket edecek
Kruvaziyerin gece saatlerinde Santorini Adası'na hareket edeceği öğrenildi.