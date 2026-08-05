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  • Malta bayraklı dev kruvaziyer Marmaris'te: Binlerce turist ilçeye geldi

Malta bayraklı dev kruvaziyer Marmaris'te: Binlerce turist ilçeye geldi

Malta bayraklı "Mein Schiff 5" adlı kruvaziyer, Muğla'nın Marmaris ilçesine 2 bin 768 yolcu getirdi.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Malta bayraklı dev kruvaziyer Marmaris'te: Binlerce turist ilçeye geldi

Yunanistan'ın Rodos Adası'ndan hareket eden 295 metre uzunluğundaki "Mein Schiff 5" adlı kruvaziyer, sabah saatlerinde Muğla'nın Marmaris ilçesindeki limana yanaştı.

1 2 binden fazla yolcu bulunuyor

2 binden fazla yolcu bulunuyor

Gemide, çoğu Alman 2 bin 768 yolcu ve 953 personel bulunduğu belirtildi.

Gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, Marmaris Müzesi, Marmaris Yat Limanı ve Uzunyalı Sahili'ni gezdi.

2 Tarihi ve turistik yerler ziyaret edidi

Tarihi ve turistik yerler ziyaret edidi

İlçe merkezindeki tarihi ve turistik yerleri gruplar halinde ziyaret eden yolcular, deniz kenarındaki restoran ve kafeteryalarda vakit geçirdi.

3 Bazıları günübirlik koy turlarına katıldı

Bazıları günübirlik koy turlarına katıldı

Dalyan Kaunos ve günübirlik koy turlarına da çok sayıda turist katıldı.

4 Santorini Adası'na hareket edecek

Santorini Adası'na hareket edecek

Kruvaziyerin gece saatlerinde Santorini Adası'na hareket edeceği öğrenildi.
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