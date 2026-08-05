Mücevher ihracatına 7,9 milyar dolarlık katkı

Türkiye, 2025 yılında gerçekleştirdiği 7,9 milyar dolarlık mücevher ihracatıyla tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı. Küresel ticarette özellikle uluslararası fuarlar, ihracatın sürdürülebilir büyümesinde etkin bir rol üstleniyor. Dünyanın en büyük beş mücevher fuarından biri olan IJS Istanbul Jewelry Show da 40 yıldır bu ticaret ekosisteminin en önemli buluşma noktalarından biri olmayı sürdürüyor. Elmas Kule sponsorluğunda 30 Eylül - 03 Ekim 2026 tarihleri arasında 60. kez düzenlenecek IJS Istanbul Jewelry Show, İstanbul Fuar Merkezi'nde 120'den fazla ülkeden yaklaşık 18 bin sektör profesyonelini bir araya getirecek. Mücevher sektörünün uluslararası pazarlardaki rekabet gücünü desteklemeyi sürdüren IJS, yine yüksek hacimli ticaret bağlantılarının kurulmasına katkı sağlamaya hazırlanıyor.

"Bugün uluslararası fuarlar yalnızca ürün sergilenen organizasyonlar değil; yeni pazarlara açılmanın, güvene dayalı ticari ilişkiler kurmanın ve ihracatı sürdürülebilir şekilde büyütmenin en etkili platformlarından biri. Dijital iletişim iş süreçlerini hızlandırsa da mücevher gibi yüksek katma değerli sektörlerde yüz yüze görüşmeler ticaretin en önemli unsurlarından biri olmaya devam ediyor" diyen IJS Istanbul Jewelry Show Kurucu Ortağı Şermin Cengiz, fuarlarının, 40 yıldır Türk mücevher sektörünün dünya pazarlarıyla buluşmasına katkı sağladığını belirtti. Cengiz, “IJS, Türk mücevherinin uluslararası görünürlüğünü artıran, üreticilerimize yeni ticaret fırsatları yaratan ve yüksek ihracat hedeflerine destek veren stratejik bir buluşma noktası olmayı sürdürüyor” dedi.

Elmas Kule sponsorluğunda İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenecek yılın ikinci IJS buluşması, 120’nin üzerinde ülkeden yaklaşık 18 bin profesyonel alıcıyı ağırlamaya hazırlanıyor. Türkiye ile birlikte 15 ülkeden 1.000’e yakın firma ve markanın en yeni ürün ve koleksiyonlarını uluslararası alıcılarla buluşturacağı IJS Istanbul Jewelry Show, yeni iş birliklerinin geliştirilmesine, ticari bağlantıların güçlenmesine ve ihracat odaklı görüşmelerin artmasına katkı sağlayacak. Sektör profesyonellerini küresel ölçekte bir araya getiren fuar, katılımcı firmalara yeni pazarlara erişim fırsatı sunarken, Türkiye’nin mücevher ihracatına ve uluslararası ticaret hacmine de değer katacak.