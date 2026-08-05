BeautyEurasia için geri sayım başladı

Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörleri için fuarlar düzenleyen ICA Events tarafından organize edilen 21. BeautyEurasia: Uluslararası Kozmetik, Güzellik, Kuaför, Ambalaj, Hammadde, Hijyen ve Private Label Fuarı, 2–4 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek. Mevcut büyüklüğünün yanı sıra katılımcılarına nitelikli ticari ağlar, hedef odaklı B2B görüşmeler ve yüksek ticari verimlilik de sağlayan fuar, İstanbul Fuar Merkezi’ndeki bu yılki buluşmasında dünyanın farklı noktalarından yüzlerce satın almacı ve binlerce ziyaretçiyi ağırlayacak.

BeautyEurasia, Türkiye güzellik sektörünün uluslararası arenadaki konumunu güçlendiriyor

Türkiye’nin güzellik endüstrisinde önemli bir üretim ülkesi olarak öne çıktığını ve büyüme potansiyelinin yüksek bir ivmeye sahip olduğunu söyleyen BeautyEurasia: Uluslararası Kozmetik, Güzellik, Kuaför, Ambalaj, Hammadde, Hijyen ve Private Label Fuarı Direktörü Filiz Mehmedova, “Markalardan üreticilere ve tüketicilere kadar büyük bir ekosisteme sahip olan güzellik sektörü, diğer yandan önemli bir potansiyeli de barındırıyor. Bugün dünya çapında yaklaşık 290 milyar Euro’luk bir büyüklüğe erişen güzellik sektörü, 4,2 milyar civarında potansiyel kullanıcıya ulaşıyor. Diğer taraftan Türkiye piyasası da son dönemde endüstrinin en hızlı ivme kazanan bölgelerinden biri olarak dikkat çekiyor. 2025 yılı itibarıyla Türkiye’deki güzellik pazarının hacmi 217 milyar TL seviyesine çıkarken, dijital platformların etkisi sektörün genişlemesinde giderek daha kritik bir rol oynamaya başlıyor. 20 yılı aşkın bir tecrübeye sahip olan BeautyEurasia olarak Türkiye’nin bu alanda uluslararası arenadaki konumunun güçlenmesine destek olmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Bunun için sadece fiziksel ölçeğe odaklanmıyor; kaliteli iş bağlantıları, stratejik B2B buluşmaları ve ticari verimliliğe de önem veriyoruz. Fuarımızın küresel erişimi yerel pazar bilgisiyle harmanlayan yapısı, sektördeki etkili ortaklıkların tesis edilmesine olanak tanıyor.” dedi.

Ölçülebilir ticari başarılar üreten bir fuar

Fuarın bir önceki yıl yapılan edisyonunda küresel etkisini bir kez daha kanıtladığını belirten Mehmedova, şu bilgileri verdi: “Her yıl yeni ihracat fırsatlarına imkan tanıyan fuarımız, geçtiğimiz yıl toplam 114 ülkeden 13 bin 314 profesyoneli ağırladı. Bununla birlikte 180’i yurt dışından gelen toplam 302 katılımcının yer aldığı organizasyonda iş hacmi 305 milyon Euro’ya ulaşırken, katılımcı başına ortalama 1 milyon Euro’luk bir ticaret hacmi oluşturduk. Katılımcıların şirketlerin stratejilerini ve yeniliklerini yakından gözlemleme fırsatı bulduğu BeautyEurasia, ölçülebilir ticari başarılar üreten bir platform olma niteliği taşıyor. Bu doğrultuda geçtiğimiz sene bin 486 sipariş ve ön protokole imza atılırken, katılımcı kurumlar ile uluslararası satın almacılar arasında doğrudan ticari köprüler kuruldu. Ek olarak fuar süresince 5 binden fazla B2B görüşme gerçekleştirildi. Bu sayede uzun vadeli ticari ortaklıkların kurulmasına çok değerli bir katkı sunulmuş oldu. Bu yıl da dünyanın dört bir yanından sektörün öncü isimlerini bir araya getirirken kalite odaklı vizyonumuzu koruyarak; Türkiye, Avrasya, Orta Doğu, Balkanlar ve BDT pazarlarına giriş yapmak isteyen profesyoneller için stratejik bir merkez olmaya devam edeceğiz.”

