Fatih'te tarihin izleri korunuyor: Osmanlı hazireleri restore ediliyor

İstanbul'da tarihi hazire ve kabir alanlarının korunmasına yönelik restorasyon çalışmaları devam ediyor. Fatih Belediyesi tarafından "Miras Fatih" kapsamında yürütülen çalışmalarla, Osmanlı dönemine ait mezar taşları ve hazirelerin aslına uygun biçimde restore edilerek kültürel mirasın korunması amaçlanıyor.
1 Bilimsel koruma ve restorasyon uygulamaları yapılıyor
Kültürel Miras Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, uzun yıllar ihmal, doğal afetler ve çevresel etkiler nedeniyle zarar gören hazirelerde bilimsel koruma ve restorasyon uygulamaları gerçekleştiriliyor.
2 Mezar taşları tek tek belgeleniyor
Çalışmalar sırasında mezar taşları tek tek belgeleniyor, konservasyon işlemleri yapılıyor, devrilen şahideler özgün konumlarına yerleştiriliyor, çevre düzenlemeleri tamamlanıyor.
Bütünlüğünü kaybetmiş taşlar ise koruma altına alınarak sergileniyor.
3 Çok sayıda tarihi mezarlık alanında restorasyon çalışmaları tamamlandı
Fatih Belediyesi son dönemde Üçbaş Nureddin Hamza Haziresi, Hakikizade Tekkesi Haziresi, Üç Gözlü Mehmed Efendi Türbesi ve Haziresi, Abdülkerim Efendi Vakfı Haziresi, Kadı Çeşmesi Haziresi, Ferhat Ağa Kabri, Sarı Nasuh Kabri ve Haziresi ile çok sayıda tarihi mezarlık alanında restorasyon ve bakım-onarım çalışmalarını tamamladı.
4 Şehir hafızasının yeniden bir parçası olacaklar
Böylece yıllardır bakımsız kalan mezar taşları yeniden şehir hafızasının bir parçası haline getirildi.
Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, tarihi hazirelerin yalnızca mezarlık olmadığını, bu toprakların kimliğini ve aidiyetini belgeleyen en önemli kültür varlıkları arasında yer aldığını belirtti.
5 "Coğrafyamızdaki tapu senetlerimiz bu mezar taşlarıdır"
Turan, "Coğrafyamızdaki tapu senetlerimiz bu mezar taşlarıdır. Her biri bu topraklarda yaşamış devlet adamlarının, âlimlerin, mutasavvıfların, sanatkârların ve ecdadımızın bizlere bıraktığı sessiz ama çok güçlü belgelerdir. Bu taşlara sahip çıkmak, sadece geçmişi korumak değil; bu şehir üzerindeki tarihi ve medeniyet iddiamızı geleceğe taşımaktır." ifadelerini de kullandı.
6 "Açık hava arşivleri niteliğinde"
Hazirelerin aynı zamanda açık hava arşivleri niteliğinde olduğunu vurgulayan Turan, "Her mezar taşı bulunduğu dönemin sanat anlayışını, hat sanatını, taş işçiliğini, sosyal hayatını ve şehir kültürünü yansıtan eşsiz bir belgedir. Biz, bu mirası bilimsel yöntemlerle koruyarak gelecek nesillere eksiksiz şekilde aktarmayı görev biliyoruz" dedi.
Turan, yalnızca anıtsal eserleri değil, çeşmeleri, türbeleri, hazireleri, medreseleri ve tescilli sivil mimarlık örneklerini de bütüncül bir koruma anlayışıyla ele aldıklarını söyledi.