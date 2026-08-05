Fatih'te tarihin izleri korunuyor: Osmanlı hazireleri restore ediliyor

Hazirelerin aynı zamanda açık hava arşivleri niteliğinde olduğunu vurgulayan Turan, "Her mezar taşı bulunduğu dönemin sanat anlayışını, hat sanatını, taş işçiliğini, sosyal hayatını ve şehir kültürünü yansıtan eşsiz bir belgedir. Biz, bu mirası bilimsel yöntemlerle koruyarak gelecek nesillere eksiksiz şekilde aktarmayı görev biliyoruz" dedi.

Turan, yalnızca anıtsal eserleri değil, çeşmeleri, türbeleri, hazireleri, medreseleri ve tescilli sivil mimarlık örneklerini de bütüncül bir koruma anlayışıyla ele aldıklarını söyledi.