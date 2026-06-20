2026 YKS TYT sınav yorumları: Öğrenciler ve veliler ilk oturumu değerlendirdi! TYT zor muydu, kolay mıydı?

Bu yıl 2 milyon 425 bin 628 adayın başvurduğu, saat 10.15'te başlayan YKS'nin ilk oturumu TYT'de adaylara, Türkçe testinde 40, Sosyal Bilimler testinde 20, Temel Matematik testinde 40, Fen Bilimleri testinde 20 olmak üzere 120 soru soruldu ve 165 dakika süre verildi.

Peki, 2026 TYT zor muydu, kolay mıydı? Sınav salonlarından çıkan adaylar ve dışarıda heyecanla bekleyen aileler ilk oturumu nasıl değerlendirdi? İşte okul önlerinden sıcak röportajlar, uzman görüşleri ve sosyal medyada öne çıkan YKS TYT sınav yorumları...

Sınav sabahı erken saatlerden itibaren okul bahçeleri adeta iğne atsan yere düşmeyecek bir yoğunluğa sahne oldu. Kimlik ve sınav giriş belgelerini yanına alan öğrenciler kapılarda kuyruklar oluştururken, velilerin heyecanlı bekleyişi ve duaları dikkat çekti.