23 Nisan resmi tatil mi? 23 Nisan kaç gün tatil olacak? 23 Nisan 2026 hangi güne denk geliyor?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yaklaşırken, yurt genelinde kutlama hazırlıkları sürüyor. Öğrenciler ve çalışanlar ise "23 Nisan tatil mi, 2026’da hangi güne denk geliyor?" sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar…
1 23 Nisan resmi tatil mi?
2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunu kapsamında 23 Nisan, resmi tatil olarak kabul ediliyor.
3 23 Nisan'da okullar tatil mi?
23 Nisan tarihinde eğitim ve öğretime 1 gün ara verilecek. Bu tarihte
4 23 Nisan'da bankalar, hastaneler ve eczaneler açık mı?
23 Nisan'da valilikler, belediyeler, muhtarlıklar ve diğer devlet daireleri resmi tatil nedeniyle kapalı olacak.
Banka şubeleri de bu tarihte hizmet vermeyecek.
Hastanelerin poliklinikleri de kapalı olacakken, acil servisler 7/24 hizmet vermeye devam edecek. Ayrıca, yalnızca nöbetçi eczaneler hizmet verecek.
5 22 Nisan yarım gün mü?
Milyonlarca vatandaşın en merak ettiği konulardan biri de 22 Nisan'ın yarım gün olup olmadığı. 23 Nisan öncesine denk gelen 22 Nisan Çarşamba için yarım gün tatil uygulanmayacak.
Mevcut takvime göre tüm kurumlar 22 Nisan 2026 tarihinde tam mesai yapacak.