  • 23 Nisan resmi tatil mi? 23 Nisan kaç gün tatil olacak? 23 Nisan 2026 hangi güne denk geliyor?

23 Nisan resmi tatil mi? 23 Nisan kaç gün tatil olacak? 23 Nisan 2026 hangi güne denk geliyor?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı her yıl olduğu gibi bu yıl da tüm yurtta coşkuyla kutlanacak. Öte yandan, hem öğrenciler hem de çalışanlar 23 Nisan'ın resmi tatil olup olmadığını merak ediyor. Peki, 23 Nisan tatil mi? 23 Nisan hangi güne denk geliyor?

Ekonomist
Ekonomist
[email protected]

23 Nisan resmi tatil mi? 23 Nisan kaç gün tatil olacak? 23 Nisan 2026 hangi güne denk geliyor?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yaklaşırken, yurt genelinde kutlama hazırlıkları sürüyor. Öğrenciler ve çalışanlar ise "23 Nisan tatil mi, 2026’da hangi güne denk geliyor?" sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar…

1 23 Nisan resmi tatil mi?

23 Nisan resmi tatil mi?

2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunu kapsamında 23 Nisan, resmi tatil olarak kabul ediliyor.

2 23 Nisan hangi güne denk geliyor?

23 Nisan hangi güne denk geliyor?

23 Nisan 2026 Perşembe gününe denk geliyor. 

3 23 Nisan'da okullar tatil mi?

23 Nisan'da okullar tatil mi?

23 Nisan tarihinde eğitim ve öğretime 1 gün ara verilecek. Bu tarihte 

4 23 Nisan'da bankalar, hastaneler ve eczaneler açık mı?

23 Nisan'da bankalar, hastaneler ve eczaneler açık mı?

23 Nisan'da valilikler, belediyeler, muhtarlıklar ve diğer devlet daireleri resmi tatil nedeniyle kapalı olacak.

Banka şubeleri de bu tarihte hizmet vermeyecek. 

Hastanelerin poliklinikleri de kapalı olacakken, acil servisler 7/24 hizmet vermeye devam edecek. Ayrıca, yalnızca nöbetçi eczaneler hizmet verecek.

 

5 22 Nisan yarım gün mü?

22 Nisan yarım gün mü?

Milyonlarca vatandaşın en merak ettiği konulardan biri de 22 Nisan'ın yarım gün olup olmadığı. 23 Nisan öncesine denk gelen 22 Nisan Çarşamba için yarım gün tatil uygulanmayacak.

Mevcut takvime göre tüm kurumlar 22 Nisan 2026 tarihinde tam mesai yapacak.

6 23 Nisan'da özel sektör çalışacak mı?

23 Nisan'da özel sektör çalışacak mı?

Özel sektörde tatil uygulaması şirket politikalarına göre değişebiliyor. Bazı şirketlerde çalışanlar izin sayılırken, bazılarında mesaiye devam ediliyor.

 
