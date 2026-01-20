AGS başvuru nasıl yapılır? 2026 MEB AGS başvurusu ne zaman yapılacak, şartları neler?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasıyla, öğretmenlik mesleğinde yeni bir dönemi başlatan Milli Eğitim Akademisi hazırlık eğitimi için başvuru süreci resmen başladı. Öğretmen adaylarının mesleğe adım atmadan önce geçeceği bu kritik eğitim süreci için takvim ve branş dağılımı netleşti.
Başvuru ekranı 20 Ocak 2026 itibarıyla erişime açılırken, adayların işlemlerini en geç 27 Ocak 2026 saat 16.00'ya kadar tamamlamaları gerekiyor. Başvurular, e-Devlet kapısı üzerinden akademibasvuru.meb.gov.tr adresi kullanılarak gerçekleştirilecek. Bu süreçte adayların 2025 yılına ait Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) puanları temel alınacak.
Eğitim sürecinde en yüksek kontenjan, 2 bin 816 kişiyle sınıf öğretmenliğine ayrılırken; özel eğitim öğretmenliği bin 798, İngilizce öğretmenliği 801, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği 762 ve okul öncesi öğretmenliği 653 kişilik kontenjanla en çok atama yapılacak ilk beş branş arasında yer aldı. Adayların başvuruları seçtikleri milli eğitim müdürlüklerince incelenecek olup, başvuruların onay veya ret durumunu takip etme sorumluluğu tamamen adaylara ait olacak.
Hazırlık eğitimine katılmaya hak kazanan asıl ve yedek adayların isim listeleri, 30 Ocak tarihinde personel.meb.gov.tr adresi üzerinden duyurulacak. Yerleştirmeler adayların MEB-AGS puanları ve tercihleri esas alınarak yapılacak; tercihlerine yerleşemeyenler ise ilgili merkezlere resen atanacak. Kayıt yaptırmayan asıl adayların yerine sırasıyla yedek adaylar çağrılacak ve tüm süreç akademi.meb.gov.tr adresinden de takip edilebilecek.