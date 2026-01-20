AGS başvuru nasıl yapılır? 2026 MEB AGS başvurusu ne zaman yapılacak, şartları neler?

Eğitim sürecinde en yüksek kontenjan, 2 bin 816 kişiyle sınıf öğretmenliğine ayrılırken; özel eğitim öğretmenliği bin 798, İngilizce öğretmenliği 801, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği 762 ve okul öncesi öğretmenliği 653 kişilik kontenjanla en çok atama yapılacak ilk beş branş arasında yer aldı. Adayların başvuruları seçtikleri milli eğitim müdürlüklerince incelenecek olup, başvuruların onay veya ret durumunu takip etme sorumluluğu tamamen adaylara ait olacak.