  AGS sınavı 2026 ne zaman? AGS örnek soru kitapçığı nereden görüntülenir?

AGS sınavı 2026 ne zaman? AGS örnek soru kitapçığı nereden görüntülenir?

Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (2026-MEB-AGS) için hazırlık süreci, ÖSYM'nin dün (4 Mart 2026) yaptığı kritik duyuruyla yeni bir evreye girdi. Peki AGS sınavı 2026 ne zaman? AGS örnek soru kitapçığı nereden görüntülenir?

AGS sınavı 2026 ne zaman? AGS örnek soru kitapçığı nereden görüntülenir?

Öğretmen adayları için "Millî Eğitim Akademisi" kapısını aralayacak olan Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (2026-MEB-AGS) bu yıl hem yeni branşlar hem de güncellenen formatıyla dikkat çekiyor. 

2026-AGS Sınav Takvimi

ÖSYM tarafından paylaşılan resmi takvime göre sınav süreci şu şekilde işleyecek:

Başvuru Tarihleri: 8 – 20 Mayıs 2026

Geç Başvuru Günü: 3 Haziran 2026

Sınav Tarihi: 12 Temmuz 2026 Pazar

Sonuç Açıklama Tarihi: 12 Ağustos 2026

 

Sınav Formatı ve Soru Sayıları

2026 yılında da sınavın temel yapısı korunurken, süre ve soru dağılımı şu şekilde netleşti:

Soru Sayısı: 80 soru.

Sınav Süresi: 110 dakika.

Oturum Yapısı: Sınav, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ile aynı gün yapılacak. Sabah oturumunda AGS, öğleden sonra ise branşlara göre ÖABT uygulanacak.

 

Yeni Gelişme: ÖABT "Özel Eğitim" Branşı

Bu yılın en önemli yeniliği, Özel Eğitim branşının ilk kez ÖABT kapsamına alınması oldu.

Örnek Sorular: ÖSYM, dün itibarıyla (4 Mart) bu yeni alana dair örnek soru setini erişime açtı.

Kapsam: Özel eğitim öğretmeni adayları, artık genel AGS sınavının yanı sıra kendi alanlarına özgü 50 soruluk bir alan testiyle de değerlendirilecekler.

Konu Dağılımı (Özet)

AGS kapsamında adaylara şu alanlardan sorular yöneltilecek:

Sözel Muhakeme (Türkçe)

Sayısal Muhakeme (Matematik)

Tarih ve Coğrafya (Türkiye ve Dünya üzerine genel bilgiler)

Eğitim Bilimleri (Öğretmenlik meslek bilgisi)
