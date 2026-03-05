AGS sınavı 2026 ne zaman? AGS örnek soru kitapçığı nereden görüntülenir?

Öğretmen adayları için "Millî Eğitim Akademisi" kapısını aralayacak olan Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (2026-MEB-AGS) bu yıl hem yeni branşlar hem de güncellenen formatıyla dikkat çekiyor.
2026-AGS Sınav Takvimi
ÖSYM tarafından paylaşılan resmi takvime göre sınav süreci şu şekilde işleyecek:
Başvuru Tarihleri: 8 – 20 Mayıs 2026
Geç Başvuru Günü: 3 Haziran 2026
Sınav Tarihi: 12 Temmuz 2026 Pazar
Sonuç Açıklama Tarihi: 12 Ağustos 2026
Sınav Formatı ve Soru Sayıları
2026 yılında da sınavın temel yapısı korunurken, süre ve soru dağılımı şu şekilde netleşti:
Soru Sayısı: 80 soru.
Sınav Süresi: 110 dakika.
Oturum Yapısı: Sınav, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ile aynı gün yapılacak. Sabah oturumunda AGS, öğleden sonra ise branşlara göre ÖABT uygulanacak.
Yeni Gelişme: ÖABT "Özel Eğitim" Branşı
Bu yılın en önemli yeniliği, Özel Eğitim branşının ilk kez ÖABT kapsamına alınması oldu.
Örnek Sorular: ÖSYM, dün itibarıyla (4 Mart) bu yeni alana dair örnek soru setini erişime açtı.
Kapsam: Özel eğitim öğretmeni adayları, artık genel AGS sınavının yanı sıra kendi alanlarına özgü 50 soruluk bir alan testiyle de değerlendirilecekler.
Konu Dağılımı (Özet)
AGS kapsamında adaylara şu alanlardan sorular yöneltilecek:
Sözel Muhakeme (Türkçe)
Sayısal Muhakeme (Matematik)
Tarih ve Coğrafya (Türkiye ve Dünya üzerine genel bilgiler)
Eğitim Bilimleri (Öğretmenlik meslek bilgisi)