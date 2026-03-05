AGS sınavı 2026 ne zaman? AGS örnek soru kitapçığı nereden görüntülenir?

Yeni Gelişme: ÖABT "Özel Eğitim" Branşı

Bu yılın en önemli yeniliği, Özel Eğitim branşının ilk kez ÖABT kapsamına alınması oldu.

Örnek Sorular: ÖSYM, dün itibarıyla (4 Mart) bu yeni alana dair örnek soru setini erişime açtı.

Kapsam: Özel eğitim öğretmeni adayları, artık genel AGS sınavının yanı sıra kendi alanlarına özgü 50 soruluk bir alan testiyle de değerlendirilecekler.

Konu Dağılımı (Özet)

AGS kapsamında adaylara şu alanlardan sorular yöneltilecek:

Sözel Muhakeme (Türkçe)

Sayısal Muhakeme (Matematik)

Tarih ve Coğrafya (Türkiye ve Dünya üzerine genel bilgiler)

Eğitim Bilimleri (Öğretmenlik meslek bilgisi)