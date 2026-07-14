15 Temmuz’da marketler açık mı? ŞOK, A101, BİM saat kaçta açılıyor, kapanıyor? (15 Temmuz 2026 çalışma saatleri)

BİM Çalışma Saatleri: 15 Temmuz Çarşamba günü sabah 09.00 itibarıyla kapılarını açacak olan BİM, akşam saat 21.00'e (bazı şubelerde 21.30) kadar hizmet vermeye devam edecek.

A101 Çalışma Saatleri: Türkiye genelindeki tüm A101 şubeleri yarın sabah saat 09.00'da açılacak ve akşam 21.00 (veya lokasyona göre 21.30) sularında kapanacak.

ŞOK Çalışma Saatleri: ŞOK marketler de mesai düzenini bozmayarak sabah saat 09.00 ile akşam 21.00 saatleri arasında müşterilerini ağırlayacak.

Migros ve CarrefourSA Çalışma Saatleri: Büyük süpermarket zincirleri genellikle sabah 09.00 (AVM içindekiler 10.00) ile akşam 22.00 saatleri arasında açık bulunuyor. 15 Temmuz'da da bu saatler geçerli olacak.