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  • 15 Temmuz’da marketler açık mı? ŞOK, A101, BİM saat kaçta açılıyor, kapanıyor? (15 Temmuz 2026 çalışma saatleri)

15 Temmuz’da marketler açık mı? ŞOK, A101, BİM saat kaçta açılıyor, kapanıyor? (15 Temmuz 2026 çalışma saatleri)

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resmi tatili kapsamında ülke genelinde kamu kurumları, belediyeler, bankalar ve borsalar faaliyetlerine bir günlük ara veriyor. Bu yıl Çarşamba gününe denk gelen 15 Temmuz 2026 tarihinde günlük ihtiyaçlarını karşılamak ve mutfak alışverişi yapmak isteyen vatandaşlar ise arama motorlarında "15 Temmuz'da marketler açık mı, çalışıyor mu?" ve "BİM, A101, ŞOK saat kaçta açılıyor?" sorularına yanıt arıyor.

Ekonomist
Ekonomist
15 Temmuz’da marketler açık mı? ŞOK, A101, BİM saat kaçta açılıyor, kapanıyor? (15 Temmuz 2026 çalışma saatleri)

Peki, resmi tatil gününde zincir marketler hizmet vermeye devam edecek mi? İşte 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü BİM, A101, ŞOK, Migros, CarrefourSA ve Tarım Kredi Kooperatif Market çalışma saatleri ve merak edilen tüm detaylar...

1 Yarın (15 Temmuz) marketler açık mı, kapalı mı?

Yarın (15 Temmuz) marketler açık mı, kapalı mı?

Resmi dairelerin ve birçok özel sektör kuruluşunun tatil olması, akıllara zincir marketlerin durumunu getirdi. Ancak perakende gıda sektörü, temel ihtiyaçların aksamaması adına resmi tatil kısıtlamalarından muaf tutuluyor.

15 Temmuz 2026 Çarşamba günü BİM, A101, ŞOK, Migros, Tarım Kredi ve CarrefourSA gibi büyük zincir marketler ülke genelinde açık olacak ve kesintisiz hizmet vermeyi sürdürecek. Vatandaşlar resmi tatil gününde de her zamanki gibi günlük alışverişlerini rahatlıkla yapabilecekler.

3 15 Temmuz BİM, A101, ŞOK çalışma saatleri 2026

15 Temmuz BİM, A101, ŞOK çalışma saatleri 2026

15 Temmuz Çarşamba günü zincir marketlerin çalışma saatlerinde resmi tatil kaynaklı herhangi bir değişiklik veya esneme yapılması beklenmiyor. Marketler normal mesai düzenlerini koruyacak.

 

4 İşte en çok ziyaret edilen marketlerin genel açılış ve kapanış saatleri:

İşte en çok ziyaret edilen marketlerin genel açılış ve kapanış saatleri:

BİM Çalışma Saatleri: 15 Temmuz Çarşamba günü sabah 09.00 itibarıyla kapılarını açacak olan BİM, akşam saat 21.00'e (bazı şubelerde 21.30) kadar hizmet vermeye devam edecek.

A101 Çalışma Saatleri: Türkiye genelindeki tüm A101 şubeleri yarın sabah saat 09.00'da açılacak ve akşam 21.00 (veya lokasyona göre 21.30) sularında kapanacak.

ŞOK Çalışma Saatleri: ŞOK marketler de mesai düzenini bozmayarak sabah saat 09.00 ile akşam 21.00 saatleri arasında müşterilerini ağırlayacak.

Migros ve CarrefourSA Çalışma Saatleri: Büyük süpermarket zincirleri genellikle sabah 09.00 (AVM içindekiler 10.00) ile akşam 22.00 saatleri arasında açık bulunuyor. 15 Temmuz'da da bu saatler geçerli olacak.
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