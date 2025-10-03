ALES 3 başvuruları ne zaman başlayacak? 2025 ÖSYM ALES sınav ve başvuru tarihleri

Yüksek lisans, doktora ve akademik kadrolara (öğretim görevlisi, araştırma görevlisi vb.) başvurmayı hedefleyen adayların girmesi gereken Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) için heyecanlı bekleyiş sona eriyor. Yılın son oturumu olan ALES/3 için başvuru ve sınav takvimi belli oldu.
ALES/3 Başvuru Tarihleri
ÖSYM tarafından yayımlanan resmî takvime göre, ALES/3 oturumu için belirlenen kritik tarihler şunlardır:
Başvuru Tarihleri: 7 Ekim - 14 Ekim 2025
Geç Başvuru Günü: 21 Kasım 2025
Akademik kariyer hedefleyen adayların, belirtilen başvuru tarihlerini kaçırmadan işlemlerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden tamamlamaları gerekmektedir.
ALES SINAVI NE ZAMAN?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) yılın son oturumu olan ALES/3, 23 Kasım 2025 Pazar günü uygulanacak. Sınava girecek adayların bilmesi gereken temel bilgiler şunlardır:
|Özellik
|Detay
|Sınav Tarihi
|23 Kasım 2025 Pazar
|Başlama Saati
|10:15
|Sınav Süresi
|150 dakika (2,5 saat)
|Toplam Soru Sayısı
|100 soru
|Soru Dağılımı
|Sayısal ve Sözel bölümlerden oluşacak.
Adayların, sınavın başlama saatinden önce sınav binalarında hazır bulunmaları ve gerekli kimlik ile giriş belgelerini yanlarında bulundurmaları önem taşımaktadır.
ALES PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) puanı, yüksek lisans, doktora ve akademik kadrolara başvuru süreçlerinde kritik bir öneme sahiptir. Puanın geçerliliği ve adayların alması gereken minimum puanlar hakkında bilinmesi gerekenler şunlardır:
ALES sınav sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olmaktadır. Bu süre içinde adaylar, aldıkları puanı birden fazla başvuruda kullanabilirler.
Minimum Puan Şartları
Lisansüstü programlara başvuran adayların, başvurdukları programın gerektirdiği puan türünden (Sayısal, Sözel veya Eşit Ağırlık) sağlamaları gereken minimum ALES puanları farklılık göstermektedir:
Yüksek Lisans ve Doktora (Yüksek Lisans Diplomasıyla Başvuru): Adayların, başvurdukları lisansüstü program için belirlenen ALES puan türünden en az 55 puan almaları gerekmektedir.
Doktora (Lisans Diplomasıyla Doğrudan Başvuru): Lisans diplomasıyla doğrudan doktora programlarına başvuracak adaylar için minimum ALES puan şartı daha yüksektir ve bu adayların en az 80 puan almaları zorunludur.
Unutulmamalıdır ki, üniversiteler veya enstitüler, kendi programlarının kabul şartlarında bu minimum puanların üzerinde bir baraj belirleyebilirler.