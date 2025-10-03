ALES 3 başvuruları ne zaman başlayacak? 2025 ÖSYM ALES sınav ve başvuru tarihleri

ALES PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) puanı, yüksek lisans, doktora ve akademik kadrolara başvuru süreçlerinde kritik bir öneme sahiptir. Puanın geçerliliği ve adayların alması gereken minimum puanlar hakkında bilinmesi gerekenler şunlardır:

ALES sınav sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olmaktadır. Bu süre içinde adaylar, aldıkları puanı birden fazla başvuruda kullanabilirler.

Minimum Puan Şartları

Lisansüstü programlara başvuran adayların, başvurdukları programın gerektirdiği puan türünden (Sayısal, Sözel veya Eşit Ağırlık) sağlamaları gereken minimum ALES puanları farklılık göstermektedir:

Yüksek Lisans ve Doktora (Yüksek Lisans Diplomasıyla Başvuru): Adayların, başvurdukları lisansüstü program için belirlenen ALES puan türünden en az 55 puan almaları gerekmektedir.

Doktora (Lisans Diplomasıyla Doğrudan Başvuru): Lisans diplomasıyla doğrudan doktora programlarına başvuracak adaylar için minimum ALES puan şartı daha yüksektir ve bu adayların en az 80 puan almaları zorunludur.

Unutulmamalıdır ki, üniversiteler veya enstitüler, kendi programlarının kabul şartlarında bu minimum puanların üzerinde bir baraj belirleyebilirler.