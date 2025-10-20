ALES geç başvuru ne zaman, hangi tarihte? ALES 3 geç başvuru ücreti ne kadar?

2025 yılının son Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı olan ALES/3 için normal başvuru süreci tamamlandı. 7 - 14 Ekim 2025 tarihleri arasında alınan başvuruların ardından, sınavı kaçırmak istemeyen adaylar için geç başvuru dönemi araştırmaları başladı.
ALES 3 GEÇ BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?
ALES/3 geç başvuruları, 21 Kasım 2025 tarihinde yapılacak.
ALES GEÇ BAŞVURU NASIL YAPILACAK?
ALES geç başvuru işlemleri ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yapılacak.
ALES 3 GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
2025 ALES/3 sınavı için normal başvuru süresini kaçıran adayların faydalanabileceği Geç Başvuru dönemi için belirlenen ücret detayları şöyledir:
Geç Başvuru Ücreti: 1.275 TL olarak belirlenmiştir.
Bu ücret, normal başvuru ücretinin yaklaşık yüzde 50 (1,5 katı) fazlasına denk gelmektedir. Adayların sınav hakkını kaybetmemek için bu ücreti 21 Ekim 2025 Salı günü içerisinde ödemeleri gerekmektedir.
ALES/3 NE ZAMAN?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın bu yılki son oturumu olan 2025 ALES/3}, 23 Kasım 2025 Pazar günü düzenlenecektir.
Sınav Detayları:
Sınav Tarihi: 23 Kasım 2025 Pazar
Sınav Saati: 10:15
Sınav Süresi: Toplam 150 dakika sürecek oturumda, adaylara Sayısal ve Sözel testler uygulanacaktır.
Bina Giriş Saati: Adayların sınav binasında en geç saat 10.00'a kadar hazır bulunmaları gerekmektedir.
Zorunlu Belgeler: Kimlik belgesi ve sınav giriş belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.
Geçerlilik Alanı: ALES puanı, öğrencilerin yüksek lisans ve doktora programlarına başvurularında kullanılmak üzere geçerli olacaktır.