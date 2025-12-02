ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler ALES 3 sınav sonuçlarında

ALES puanı, üç ana aşamadan oluşur:

1. Ham Puan (Net Sayısı) Hesaplaması

Bu aşamada, sizin de bahsettiğinizin aksine, yanlış cevaplar doğru cevapları götürmektedir.

Net Sayısı Formülü: Adayın her test (Sayısal ve Sözel) için yaptığı net sayısı, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak bulunur.

Boş Bırakmak: Yanlış cevaplar doğruyu götürdüğü için, bir soruyu bilmemek yerine boş bırakmak net sayısını korur ve daha avantajlıdır.

2. Standart Puan Hesaplaması

Hesaplanan ham (net) puanlar, sınava giren tüm adayların o testteki performansına göre normalize edilir.

Amaç: Farklı sınav zorluklarını eşitlemek ve puanların dağılımını standartlaştırmaktır.

Aralık: Standart puanlar, genellikle en düşük 50, en yüksek 100 puan arasına yerleştirilir. Bu, puanların ortalamaya ve standart sapmaya göre yeniden düzenlenmesidir.

3. Genel ALES Puan Türlerinin (Ağırlıklı Puan) Hesaplanması

ALES'te Sayısal (SAY), Sözel (SÖZ) ve Eşit Ağırlık (EA) olmak üzere üç farklı puan türü hesaplanır. Her puan türü, sayısal ve sözel testlerin farklı ağırlıklarla çarpılmasıyla elde edilir.