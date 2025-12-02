ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler ALES 3 sınav sonuçlarında

2025 yılının son akademik sınavı olan 2025-ALES/3 oturumu, 23 Kasım Pazar günü başarıyla tamamlandı. Sınava katılan tüm adaylar şimdi sonuçların açıklanacağı resmî tarihi merakla bekliyor.
1 ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖSYM'nin (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) resmî takvimine göre ALES/3 sonuçlarının açıklanma tarihi şu şekildedir:
2025-ALES/3 Sonuç Açıklama Tarihi
Tarih: 12 Aralık 2025 Cuma
Sorgulama Adresi: Sonuçlar, osym.gov.tr veya sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden erişime açılacaktır.
Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile sisteme giriş yaparak puanlarını 12 Aralık Cuma günü öğrenebileceklerdir.
2 ALES Puanının Geçerlilik Süresi
Geçerlilik Süresi: ALES'ten alınan puanlar, sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl (Beş Yıl) boyunca geçerlidir.
Kullanım Alanları: Adaylar, bu 5 yıllık süre zarfında elde ettikleri ALES puanını;
Yüksek lisans başvurularında,
Doktora başvurularında,
Öğretim görevlisi, araştırma görevlisi ve öğretim üyesi dışındaki akademik kadro atamalarında kullanabilirler.
Dolayısıyla, 23 Kasım 2025'te uygulanan ve 12 Aralık 2025 tarihinde açıklanacak olan 2025-ALES/3 puanları, 2030 yılı sonuna kadar geçerliliğini koruyacaktır.
3 ALES Puanı Hesaplama Sistemi
ALES puanı, üç ana aşamadan oluşur:
1. Ham Puan (Net Sayısı) Hesaplaması
Bu aşamada, sizin de bahsettiğinizin aksine, yanlış cevaplar doğru cevapları götürmektedir.
Net Sayısı Formülü: Adayın her test (Sayısal ve Sözel) için yaptığı net sayısı, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak bulunur.
Boş Bırakmak: Yanlış cevaplar doğruyu götürdüğü için, bir soruyu bilmemek yerine boş bırakmak net sayısını korur ve daha avantajlıdır.
2. Standart Puan Hesaplaması
Hesaplanan ham (net) puanlar, sınava giren tüm adayların o testteki performansına göre normalize edilir.
Amaç: Farklı sınav zorluklarını eşitlemek ve puanların dağılımını standartlaştırmaktır.
Aralık: Standart puanlar, genellikle en düşük 50, en yüksek 100 puan arasına yerleştirilir. Bu, puanların ortalamaya ve standart sapmaya göre yeniden düzenlenmesidir.
3. Genel ALES Puan Türlerinin (Ağırlıklı Puan) Hesaplanması
ALES'te Sayısal (SAY), Sözel (SÖZ) ve Eşit Ağırlık (EA) olmak üzere üç farklı puan türü hesaplanır. Her puan türü, sayısal ve sözel testlerin farklı ağırlıklarla çarpılmasıyla elde edilir.
|Puan Türü
|Sayısal Ağırlığı (Yaklaşık)
|Sözel Ağırlığı (Yaklaşık)
|Kullanım Alanı
|SAYISAL (SAY)
|%75
|%25
|Sayısal alanlar
|SÖZEL (SÖZ)
|%25
|%75
|Sözel alanlar
|EŞİT AĞIRLIK (EA)
|%50
|%50
|Eşit ağırlık alanlar